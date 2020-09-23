Qualcomm'dan Yeni Snapdragon: Snapdragon 750G 5G Tanıtıldı

Qualcomm, bu senenin sonunda çıkacak telefonlarda yer alacak yeni 5G destekli yonga seti 750G 5G'yi resmi olarak tanıttı.

Snapdragon 750G 5G Mobil Platformu Tanıtıldı

Qualcomm, 7 serisine katılacak olan yeni mobil işlemci Snapdragon 750G 5G'yi tanıttı. Serinin bu dördüncü işlemcisi, Snapdragon X52 5G Modem-RF sistemiyle geliyor ve hem mmWave, hem de sub6 5G'yi, aynı zamanda Dinamik Spektrum Paylaşımı'nı ve 3,7Gbps'ye kadar indirme hızını destekliyor.

Yeni işlemcinin model numarası Snapdragon 765'in gerisinde olsa da, alt seviye bir işlemciye benzemiyor. Kyro 475 yerine Yeni Kyro 570 mimarisini kullanan işlemci, Adreno 619 GPU ile geliyor. Hexagon 694 DSP ile beraber gelen işlemci, Qualcomm'un dördüncü nesil yapay zeka motoru AI Engine'i üzerinde taşıyor. AI Engine, saniyede 4,0 trilyon işlem (TOPS) gerçekleştirerek Snapdragon 730'a kıyasla yüzde 20 gelişme sağlıyor. Qualcomm, işlemci hızı olarak yüzde 20 gelişme vadediyor.

Yeni yonga setini kullanan telefonların bu senenin sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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