IFA Özel: Kavisli Monitör Philips 278E9Q Elimizde!

Philips'in IFA 2018'de sergilediği monitörlerden Philips 278E9Q modeli, kavisli bir yapıya sahip. Peki, başka neler sunuyor?

IFA Özel: Kavisli monitör Philips 278E9Q elimizde!

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