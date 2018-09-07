IFA Özel: Kavisli Monitör Philips 278E9Q Elimizde!
Philips'in IFA 2018'de sergilediği monitörlerden Philips 278E9Q modeli, kavisli bir yapıya sahip. Peki, başka neler sunuyor?
Philips'in IFA 2018'de sergilediği monitörlerden biri olan Philips 278E9Q modeli, daha gerçekçi bir deneyim için kıvrımlı ekran tasarımını benimsiyor. Özellikle monitörlerde son dönemde oldukça rağbet gören kıvrımlı hatlar, ekranın karşısında otururken görüntünün tam merkezinde hissetmenize olanak tanıyor.
Bu modelinde 27 inç büyüklüğünde kavisli bir ekran kullanan Philips, W-LED arka aydınlatmalı bu ekranıyla Ultra Geniş Renk Teknolojisini sunuyor. Böylece geniş renk gamı, daha doğal yeşil, mavi ve kırmızı renkler üretebilen ekran, Full HD çözünürlüğünde.
Philips'in E-Line serisinde sunduğu 278E9Q, yalnızca profesyoneller için ofislerde değil, aynı zamanda oyuncular için de uygun olarak tasarlanmış bir model. Zira monitörde AMD FreeSync desteği de bulunuyor. Bu sayede AMD ekran kartlı bilgisayar sahipleri, görüntüde herhangi bir senkron problemi olmaksızın oyun performansı sağlayabiliyorlar.
Monitörde, daha önce diğer Philips modellerinde de çokça gördüğümüz Flicker-free ve Düşük Mavi Işık modu gibi teknolojiler de elbette bulunuyor.
Monitörün teknik detaylarına da hızlıca değinecek olursak, bu modelde 4 ms tepki süresi, 2540 kandela parlaklık, 3000:1 tipik kontrast oranı gibi detayların dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Monitörün 27 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde ekranın sahibi olduğunu zaten belirtmiştik. Son olarak monitörde dahili hoparlörlerin de bulunduğunu ilave edelim ve monitörle ilgili diğer detayları, test merkezimize bırakalım.
Ercan Uğurlu
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