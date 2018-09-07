IFA'da Tanıtılan Philips 328E9F Neler Sunuyor?
Philips'in IFA'da sergilediği E-serisi monitörlerden kavisli 328E9F'ye yakından baktık!
Philips'in IFA'da sergilediği bir diğer E-serisi monitörü ise 328E9F oldu. Bu modeliyle, fuarda gördüğümüüz bir diğer model olan Philips 278E9Q ile benzerlik sunan Philips, ekran boyutunu ise farklı olarak karşımıza getiriyor. BU modelde 32 inçlik bir panel kullanan Philips, yine kıvrımlı hatları unutmamış. Ekranın tamamı kavisli yapıda ve bu sayede görüntü sizi sarmalıyor.
Monitör, 32 inç boyutundaki ekranıyla bizlere Quad HD, yani 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran paneli VA LCD ve arka aydınlatma tipi ise W-LED olarak belirlenmiş. Ultra Geniş Renk Teknolojisi bu monitörde de var. 178 derecelik geniş görüş açısı sağlayan monitör, özellikle ışık yansımalarını önlemesi için yüzde 25 oranında parlama önleyici mat malzemeyle kaplanmış. Bu sayede ister ofiste, ister evde pencere kenarına rahatlıkla yerleştirebilirsiniz.
Tasarımıyla da oldukça güzel görünen bir model olan Philips 328E9F, kavisli ekranın sağladığı sarmalayıcı görüntüyü destekler nitelikte bir tasarım diline sahip. Ekranı ultra dar çerçeveyle saran monitör, bu sayede dizilim kurulumlarına da müsait. Böylece profesyoneller ofis kullanımlarında bu monitörden birkaç tanesini yan yana kullanarak iyi bir çalışma ortamı kurabilirler. Bu arada belirtmeden geçmeyelim. Profesyonellerin yanı sıra oyuncular da bu monitörden faydalanacaklar. Zira monitörde AMD FreeSync desteği ve dahili hoparlör de yer alıyor.
Ercan Uğurlu
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