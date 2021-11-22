İki Büyük Otomobil Devi, Elektrikli Araç Ortaklığından Vazgeçti!

Ford ve Rivian, bir süredir ortak bir elektrikli otomobil üretme planı üzerine yoğunlaşmışlardı. Ancak görünüşe göre işler pek yolunda gitmemiş olacak ki, Ford bir açıklama yaparak projenin rafa kaldırıldığını ilan etti.
Açıklama direkt olarak Ford CEO'su Jim Farley tarafından yapılırken, projenin Rivian ile beraber sürmeyeceği, Ford'un ise hedeften vazgeçmediği söyleniyor. Ford, 2023 yılı sonuna kadar 600 bin elektrikli araç üretme planında tek başına devam edecek.
Farley, "Şu anda elektrik alanındaki yeteneğimize olan güvenimiz artıyor. Bugün bunu ilk başta yaptığımız yatırımla karşılaştırdığımızda, çok şey değişti ve ne yapmamız gerektiği konusunda kesin bir bilinç oluştu" derken, konuşmasında Ford ve Rivian konusuna da değindi. Farley'e göre Ford ve Rivian arasındaki ilişkide bir sorun yok. Farley, beraber yürüttükleri projeyi iptal etmelerinin sebebinin, şirketlerin donanım ve yazılımları bir araya getirmelerinden doğan karmaşa olduğunu ifade ederken, Rivian'dan da bunu doğrular nitelikte bir açıklama geldi. Rivian sözcüsü yaptığı açıklamada, Rivian'ın kendi projelerine odaklanmak istediği, ancak Ford ile olan iyi ilişkilerin sürdürüleceğini söylüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın