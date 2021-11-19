Üretiminde Balık Ağları da Kullanılan Otomobil: Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Elektrikli otomobil üreticisi Fisker'in CEO'su Henrik Fisker, LA Auto Show'da "dünyanın en sürdürülebilir arabasını" geliştirdiklerini açıkladı. Fisker, "Misyonumuz, aynı zamanda uygun fiyatlı, dünyanın en yenilikçi ve sürdürülebilir araçlarını yaratmak" diyor.
Fisker, Fisker Ocean adını verdikleri aracın "mümkün olduğunca sürdürülebilir" olacak şekilde tasarlandığını söyledi. Peki, bu ne anlama geliyor?
Euronews'in haberine göre beş kişilik araç, balık ağlarından ve eski tişörtler de dahil olmak üzere geri dönüştürülmüş malzemeler kullanan bir iç mekana sahip. Jantlarda da geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmış.
Fisker etkinlikte "Geri dönüşüm malzemeleri kullanabilmemiz ve aslında lüks bir araç yaratabilmemiz heyecan verici" dedi.
Dev Gibi Bir Ekran: Tam 17.1 İnç!
Piller Tesla ve Volkswagen ile iş yapan Çinli pil üreticisi CATL tarafından sağlanıyor. İç mekanda, gösterge panelinin ortasında 17,1 inç'lik büyük bir ekran bulunuyor. Tesla'nın ünlü ekranı ise 15 inç.
Ocean'ın ekranı, döndürülebilir olma avantajına sahip ve sürücülerin mevcut kullanımlarına bağlı olarak yatay moddan portre moduna geçmelerine olanak tanıyor.
Fisker, aracına bir de "California" modu ekliyor. Bu mod, bir düğmeye dokunarak aracın tüm camlarını, hatta arka tekerleklerin üzerindeki küçük camları bile açıyor.
Ocean'ın tamamen elektrikli üç modeli olacak:
- Fisker Ocean Sport
- Fisker Ocean Ultra
- Fisker Ocean Extreme
Aracın üretimi Fisker'in üretim ortağı Magna-Steyr'in Avusturya Graz'daki fabrikasında resmi olarak Kasım 2022'de başlayacak. Liste fiyatı daha yüksek olan Ocean Extreme'de bir güneş enerjisi paneli bulunuyor. Fisker, bu panellerin ideal koşullar altında yılda yaklaşık 3.200 km ek menzil sağlayabildiğini iddia ediyor.
Fiyatları Ne Kadar Olacak?
Sport sürümü için 37.499 dolar (33.150 Euro) fiyat etiketi belirlenmişken, Extreme için 68.999 dolar (60.822 Euro) ödemek gerekecek. Fisker CEO'su, "herkesin erişebileceği süper havalı bir araç" yapmaya kararlı olduğunu söylüyor. ABD'de, federal ve eyalet vergi kredilerinin yanı sıra teşvikler de hesaba katıldığında, yeni bir Fisker Ocean Sport'un maliyeti aslında 29.999 dolara (26.519 Euro) düşecek.
BMW, Ford ve Aston Martin için çalıştıktan sonra Fisker, 2007 yılında Bernhard Koehler ile Fisker Inc'i kurmuştu.
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