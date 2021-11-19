Üretiminde Balık Ağları da Kullanılan Otomobil: Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Elektrikli otomobil üreticisi Fisker, balık ağları gibi dönüştürülebilir malzeme kullanarak ürettiği, dev gibi bir ekrana sahip olan yeni elektrikli canavarı Fisker Ocean'ı tanıttı. Fisker Ocean özellikleri ve fiyatları haberimizde...

Dünya'nın En "Sürdürülebilir" Otomobili Tanıtıldı

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