İkinci el cep telefonları ve tabletlerde garantili satış dönemi başlıyor

Ve ikinci el teknolojik ürünlerde garantili satış dönemi başlıyor... Yeni sistemle ilgili ilk olarak üç firmaya ikinci el teknolojik ürünler "yenileme merkezi" yetkisi verildi. İşte Bakanlıktan yapılan açıklamanın detayları: