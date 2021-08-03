İkinci El Ekran Kartı Almayı Düşünenler... Bu Haber Kafanızı Karıştırabilir

Bir süre önce kripto para piyasasında ani bir düşüş yaşandı, şu anda da arkasından gelen istikrarsız tabloyu izliyoruz. Bitcoin'in değer kaybıyla beraber başlayan Ayı piyasası, son birkaç gündür hafif hareketlenmeye karşın halen sürüyor gibi görünüyor. Büyük düşüşün yaşanması, kripto para madenciliğinde kullanılan ekran kartlarını yeniden pazara sahil olmasına sebep olurken, ekran kartı üreticisi Palit, 2'inci el ekran kartı satın almanın getireceği tehlikeleri paylaştı.
Özellikle Çin'den kripto para madenciliğinde kullanılan çok sayıda ekran kartının 2'inci el piyasasına aktarılması konusunda uyaran Palit, bu tür ekran kartlarını satın alanların büyük zarara uğrayabileceğini düşünüyor. Kripto para madenciliği için kullanılan ekran kartlarına uyguladıkları testlerde GPU performansında en az yüzde 10'luk bir düşüş izlediklerinin altını çizen Palit uzmanları, bu ekran kartlarının aynı zamanda ömürlerinin de çok kısalmış olabileceğini söylüyor.
Bir ekran kartının 9 bin saatlik sabit kullanımının yüzde 10'luk bir düşüşe eşdeğer olduğunu ileten yetkililer, kripto para madenciliğinde kullanılan ekran kartlarının 7/24 çalıştığını da ifade ediyor. Kaldı ki, bu ekran kartlarının 7/24 zorlanması ve kötü havalandırılan ortamlarda bir arada çalıştırılması ile ömrünün çok daha kısalmış olması muhtemel.
Buradan hareketle, şu sıralar 2'inci el ekran kartı satın almayı düşünüyorsanız, yeniden gözden geçirmenizde fayda olduğunu söyleyebiliriz.
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