Ünlü Oyunların Geliştiricileri, Birlikte Yeni Stüdyo Kurdu!

Call of Duty, Uncharted ve The Last of Us geliştiricileri, yeni bir stüdyo kurmak için bir araya geldi!

  • Ercan Uğurlu
Ünlü Oyunların Geliştiricileri Yeni Stüdyo Kurdu

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Ünlü Oyunların Geliştiricileri, Birlikte Yeni Stüdyo Kurdu!

 

 