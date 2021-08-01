Ünlü Oyunların Geliştiricileri, Birlikte Yeni Stüdyo Kurdu!

The Last of Us, Uncharted ve Call of Duty gibi milyonlarca oyuncunun hayran olduğu serilere imza atan oyun geliştiricileri, geçtiğimiz günlerde bir araya geldi ve beraber yeni bir oyun stüdyosu kurduklarını açıkladılar. Bahsi geçen oyun stüdyosunun adı hazır: That's No Moon. Hatta ilk proje bile hazır. Bağımsız stüdyonun ilk projesi, tek oyunculu, yani hikaye moduna odaklanan bir AAA kalitesinde 3'üncü şahıs aksiyon – macera oyunu olacak.
Şirketin web sitesi de hazırlanmış. Stüdyonun başındaki isim ise, daha önce PlayStation Görsel Sanatlar Grubu CEO'su Michael Mumbauer olurken, yaratıcı ekip içinde Call of Duty: Modern Warfare'den tanınan Taylor Kurosaki Yaratıcı Yönetmen olarak görev alırken, Uncharted 3: Drake's Deception, The Last of Us, Modern Warfare, Warzone gibi oyunların geliştirilmesinde görev alan Jacob Minkoff ise Oyun Direktörü olarak hazır bulunuyor.
2022 yılına kadar 100 geliştiriciyi bünyesine katmayı planlayan ve That's No Moon, şu anda 40 geliştiriciden oluşan bir topluluk. Los Angeles ve San Diago'da ofis açan şirket, Güney Koreli video oyun şirketi Smilegate'den de 100 milyon dolarlık fon almış. Şimdi gözler, şirketin geliştirdiği ilk oyunda. Bakalım ortaya nasıl bir oyun çıkacak.
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