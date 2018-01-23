İlk 512 GB'lık microSD Kart Geliyor!
Son olarak 400 GB'lık kapasiteye erişen microSD kartlar, yeni rekor kapasiteye kavuşmak üzere.
Geçtiğimiz eylül ayında SanDisk, tanıttığı 400 GB'lık microSD kart ile "dünyanın en büyük kapasiteli microSD kartı" unvanını eline almıştı. Fakat bu uzun sürmedi. İngiltere'den Integral Memory bellek üreticisi, 512 GB'lık microSD kartını duyurarak tahtı devraldı.
MicroSD kart kapasitelerinin genişlemesi yalnızca dijital fotoğraf ve video kategorisi için fırsat doğurmayacak, aynı zamanda Android telefon ve tabletler için de avantaj sağlayacak. Özellikle 4K video formatının yaygınlığının artması ile kapasite artımı bir ihtiyaç halini almıştı, Integral Memory de bu ihtiyacı karşılamayı istiyor.
Kart, 80 MB/s transfer hızına sahip. Evet, belki de performansıyla en hızlı kart değil, ancak uygulamalar ve 4K video kaydı için yeterli denilebilir. Integral Memory'nin bu kartı şubat ayında piyasaya sunması bekleniyor. Şimdilik İngiltere'de bulunabilecek olan 512 GB'lık microSD kartın diğer ülkelere ne zaman sevkedileceği konusunda bir bilgi ise yok. Fiyatı ise muhtemelen yüksek olacak. Zira SanDisk'in 400 GB'lık kartının Amazon fiyatı 250 Dolar civarında.
Ercan Uğurlu
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