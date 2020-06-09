İlk 5G'li Tam Dayanıklı Dizüstü Bilgisayar Tanıtıldı! İşte Getac B360!

Dayanaklı bilgisayar endüstrisinde inovasyonu yeniden tanımlayan ve geliştirdiği standartlarla sektörü şekillendiren Getac, tam dayanaklı diz üstü bilgisayarı B360'ı bugün görücüye çıkardı. 5G teknolojisiyle tam uyumlu B360, sınıfının en iyi bilgi işlem hızı, ekran parlaklığı ve güven veren dayanıklılığı sayesinde zorlu çalışma şartlarında mükemmel sonuç veren son derece gelişmiş mobil bir çözüm sunuyor.
En hızlı, en parlak ve en dayanıklı
10. Nesil Intel® Core™ İşlemciyle çalışan B360, piyasada dayanıklı sınıfta mevcut en hızlı diz üstü bilgisayar unvanıyla herhangi bir performans sorunu yaşanmadan çok sayıda uygulamayı aynı anda çalıştırabiliyor. Tam dayanıklı diz üstü bilgisayar sınıfında bir benzeri daha olmayan 1.400 nit Tam HD standart ekranıyla B360 Getac ürünleri arasında en parlak ekran özelliğine de sahip.
Zorlu şartlar için tam dayanıklı cihazlar üreten Getac B360 ile de bu alanda iddiasını sürdürüyor. Toz girişine ve yüksek tazyikli suya karşı tam korumalı olduğunu tescil eden IP66 standardına sahip cihaz çalışırken 180 cm yükseklikten düştüğünde bile zarar görmüyor. En son alınan MIL-STD 810H sertifikası, ürünün dayanıklılığı konusunda kullanıcılara tam güven veriyor.
İki sektöre özel iki model
B360 diz üstü bilgisayar, Getac'ın tam dayanıklı bilgisayar çözümleri konusundaki engin tecrübesini kullandığı özel endüstri uygulamaları Getac Select™ Programı çerçevesinde tasarlandı. Kamu güvenliği, imalat ve altyapı hizmetleri sektörleri için ideal çözüm sunan B360 ve savunma sektörü için optimize edilmiş B360 Pro lansmanda tanıtılan iki yeni modeli oluşturuyor.
B360: Sınıfının en yüksek hızına ve ekran parlaklığına sahip B360 dayanıklılığına ek olarak, sınıfının en ince ve en hafif ürünü olarak öne çıkıyor. Kalınlığı sadece 34,9 mm ağırlığı ise 2,32 kg olan cihaz, kullanıcıyı yormadan uzun süre taşınabiliyor.
Bu kadar kompakt bir tasarıma rağmen, B360'ın 13,3" LumiBond® 2.0 ekranı, her türlü durum ve hava koşullarında maksimum kullanım imkânı veriyor. En son teknoloji ürünü 802.11ax Wi-Fi sistemi, bir önceki nesil ürünlere kıyasla üç kat daha hızlı kablosuz bağlantı hızına sahip. Cihazı kapatmaya gerek olmadan değiştirilebilen çift pil, standart bir özellik olarak sunulurken iki şarj arasında geçen sürede hiç kesintisiz enerji sağlamaya devam ediyor. Opsiyonel GPS ise, sahada harita çıkarma, ölçme ve takip işlemlerini hızla ve kolayca yapmanıza imkân veriyor.
B360 Pro: B360 cihazının tüm ana teknolojik fonksiyonlarını barındıran ayrıca askeri personelin ihtiyaç duyduğu bazı ilave özelliklere ve kurulum seçeneklerine de sahip olan B360 Pro, çalışırken değiştirilebilen yüksek kapasiteli pilleri sayesinde iki şarj arasında daha uzun süre çalışıyor. İlave seri portlar ise, daha önceden kullanılan ve/veya ihtiyaca uygun şekilde modifiye edilmiş askeri ekipmanın, cihaza doğrudan bağlanmasına imkân sağlıyor. PCMCIA, ExpressCard veya işlemciden bağımsız çalışan ekran kartı ve ayrıca DVD veya Blu Ray sürücüsü kullanma seçeneklerine sahip.
Global Satışlar ve İş Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Rowina Lee, "Getac, B360 cihazıyla tüm dayanıklı bilgisayar endüstrisi için çıtayı bir kez daha yükseltmiş oldu. Kullanıcılar ilk kez dayanıklılıktan ödün vermeden sınıfının en iyi çalışma hızını ve ekran parlaklığını tek bir cihazda bulabilecek."dedi.
B360 4 Haziran itibarıyla satışa sunulurken B360 Pro ise, 3 Temmuz 2020 tarihinde müşterilerle buluşacak.
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