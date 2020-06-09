İlk 5G'li Tam Dayanıklı Dizüstü Bilgisayar Tanıtıldı! İşte Getac B360!

Yeni tam dayanıklı diz üstü bilgisayar yüksek üretim kalitesiyle sektöre liderlik eden özellikleri bir araya getiriyor. Getac, ilk 5G uyumlu tam dayanıklı dizüstü bilgisayarını görücüye çıkardı. İşte Getac B360 ve özellikleri!