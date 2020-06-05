Mayıs 2020 Güncellemesi, Windows 10'a Hangi Yenilikleri Getirdi?

Microsoft'un büyük Mayıs 2020 güncellemesi sonunda Windows 10'lu bilgisayarlara ulaşmaya başladı. Güncelleme, şimdiye kadar büyük bir soruna yol açmamış gibi görünüyor ancak henüz yüklemediyseniz, öncesinde sisteminizi ve önemli dosyalarınızı yedeklemenizi öneriyoruz.
Aşağıda, sisteminizi Mayıs 2020 güncellemesiyle yükselttikten sonra kurcalayabileceğiniz yenilikleri sıraladık.
FPS Oyun Çubuğu
Xbox Game Bar'a dahil edilen bu faydalı işlev, oyunlarda saniyedeki kare sayısını küçük bir grafik üzerinde görmenizi sağlıyor. Bunun için Win + G kısayoluna bastıktan sonra Performans aracını etkinleştirmeniz yeterli.
WordPad ve Paint'e Veda
WordPad ve Paint'i kullanmayalı muhtemelen uzun zaman oldu. Yerine birçok ücretsiz alternatif bulabileceğiniz bu eski Windows uygulamaları, artık isteğe bağlılar ve Ayarlar > Uygulamalar > İsteğe bağlı işlevler üzerinden kaldırılabiliyorlar.
GPU Sıcaklığı
Görev Yöneticisi'ni açıp Performans sekmesine tıklayın. Artık bu ekranda ekran kartının şu anki sıcaklığını da görebilirsiniz.
Sıfırlarken En Son Windows 10'u İndirin
Windows 10 kurulumunu herhangi bir nedenle sıfırlamanız gerekirse, bunu yaparken en son Windows sürümünün yüklenmesini sağlayabileceksiniz. Böylece sabit diskinizdeki eski bir Windows sürümünün yükleyip, onu saatlerce tekrar güncellemekle uğraşmak zorunda kalmayacaksınız.
PC'yi Yeniden Başlattıktan sonra Evrensel Windows Platformu (UWP) Uygulamalarını Otomatik Olarak Açma
Ayarlar > Hesaplar > Oturum açma seçenekleri yolunu izleyin ve "Uygulamaları yeniden başlat" seçeneğini görene kadar biraz aşağı kaydırın. Bu seçeneği etkin hale getirdiğinizde, PC'nizi kapatırken çalışır halde olan UWP (Windows Store) uygulamaları, PC'nizi açtığınızda yeniden çalıştırılacak.
Linux'u Daha Hızlı Çalıştırma
Windows Subsystem for Linux'un, kısaca WSL'nin yeni sürümü WSL 2, önemli hız geliştirmeleriyle geliyor. Microsoft, Windows üzerinde Linux'u nasıl çalıştıracağınızı buradaki kılavuzda anlatıyor. Oldukça heyecan verici ancak WSL 2'yi kullanmanın kullandığınız diğer sanallaştırma uygulamalarını olumsuz etkileyebileceğini söyleyelim.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın