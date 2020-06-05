4 Kameralı Yeni LG K41s Türkiye'de! İşte LG K41s Özellikleri ve Fiyatı!

LG'nin 2020 K Serisi'nde yer alan, dörtlü arka kamerası ve gelişmiş multimedya özellikleri ile öne çıkan K41s, Temmuz ayından itibaren Türkiye pazarında satışa sunuluyor.