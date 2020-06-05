4 Kameralı Yeni LG K41s Türkiye'de! İşte LG K41s Özellikleri ve Fiyatı!

LG Electronics (LG), Şubat ayında tanıttığı 2020 K Serisi telefonları Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Üstün performansı, gelişmiş dörtlü kamerası ve artırılmış multimedya fonksiyonları ile birinci sınıf akıllı telefonlara rakip olan K41s, Temmuz ayı itibariyle operatör mağazalarında Türk tüketicilerle buluşuyor. Bir çok yeni özelliği bulunan K41s, birinci sınıf kullanıcı deneyimini bütçe dostu fiyatlarla sunacak.
Dört Kamera ile Mükemmel Görüntü, Gerçekçi Ses
Yüksek çözünürlüklü ana kamera, geniş açılı lens, derinlik sensörü ve K serisinde ilk olan bir makro kamera olmak üzere dört arka kamerası bulunan K41s, 6.5 inç 20:9 HD + FullVision ekrana sahip. Diğer 2020 K serisi telefonlar gibi K41s de, etkileyici görüntüleme deneyimini geliştirmek için serinin önceki telefonlarından daha ince çerçeveye sahip ve sinematik orantılı ekran olarak tasarlandı.
LG K41s, gerçekçi 7.1 kanal deneyimi için 4.000mAh pili, DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi ve dayanıklılık için MIL-STD-810G American Askeri Dayanıklılık Sertifikası ile akıllı telefon deneyimini üstün multimedya özellikli telefona taşımak isteyen tüketiciler için mükemmel bir alternatif sunuyor.
LG K41s Teknik Özellikler
- Çip: 2.0 GHz Octa-Core
- Ekran: 6.55-inch 20:9 HD+ FullVision Ekran
- Hafıza: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (2TB`e kadar)
- Kamera:
- Arka: 13MP Standart Kamera / 5MP Süper Geniş Açılı Kamera / 2MP Makro Kamera / 2MP Derinlik Sensör
- Ön: 8MP Standart Kamera
- Pil: 4,000mAh
- Boyut: 165.7 x 76.4 x 8.2mm
- Network: LTE / 3G / 2G
- Bağlanabilirlik: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
- Renk: Titanyum / Siyah
- Diğer: AI CAM / DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi / Google Assistant / Google Assistant Düğmesi / Google Lens / Parmak İzi Okuyucu / MIL-STD 810G Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası
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