İlk iPod, 16 Yıl Önce Bugün Tanıtıldı!
Apple'ın 16 yıl önce bugün tanıttığı ilk iPod, taşınabilir müzik cihazlarına bakış açımızı böyle değiştirmişti!
Bugün çoğu kullanıcı, sevdiği müzikleri Spotify, Apple Music, Pandora gibi hizmetler üzerinden dinliyor. Ancak 16 yıl önce müzikleri önce bilgisayar üzerinden indirmek ve telefona aktarmak gerekiyordu.
Taşınabilir müzik cihazı fikri ilk olarak Apple'dan çıkmadı ancak Apple ile popüler hale geldi. İlk iPod, 23 Ekim 2001'de ortaya çıktı. Steve Jobs'un tanıttığı cihaz, tüm dünyaya biraz daha farklı bir şey sunuyordu. 1.000 şarkıyı saklayabilen iPod, bu sayede çoğu kullanıcının tüm müziklerini içinde tutabiliyordu. 1.000 şarkı bugün çok gibi görünmese de, 2001'de önemli bir başarıydı.
İlk iPod, 0,2 inç kalınlığında 5GB'lık 1,8 inç'lik bir sabit diske sahipti. Çoğu taşınabilir müzik cihazı 10 - 20 saniyelik bir atlama koruması sunarken iPod, 20 dakikalık atlama koruması sunuyordu. Cihaz, şarkıları daha hızlı aktarabilmek için FireWire portu sunuyordu ve bu sayede bir CD'yi 10 saniyede yükleyebiliyordu. USB'de ise bu süre 30 katı uzundu.
2017'de çoğumuz ayrı bir müzik cihazı taşımıyor çünkü akıllı telefonlar, buna gerek bırakmıyor. Yine de geçmişteki tecrübelerimizi ve işlerin biraz daha kolay olduğunu hatırlamak güzel.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın