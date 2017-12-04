İlk SMS 25 Yıl Önce Gönderildi
Bir döneme damgasını vuran, bugün halen önemini kaybetmeyen SMS, tarihine önemli bir kilometre taşını daha dikti!
Belli bir yaşın üzerindeyseniz, biraz daha yaşlı hissetmeye hazır olun. Dünya tarihinde yazılan ilk SMS bundan çeyrek asır önce gönderildi. Mühendis Neil Papworth, 3 Aralık 1992'de bilgisayarda yazdığı "Merry Cristmas" mesajını Vodafone operatörü Richard Jarvis'a ait cep telefonuna yolladı. Çok mütevazi bir başlangıç gibi görünse de, bu teknoloji bir neslin hayat tecrübesini ve sosyal normları değiştirdi.
SMS'in genel kullanıma açılması bundan uzun yıllar sonra gerçekleşebildi, bunun sebebiyse hücresel ağların erişiminin çok dar olması ve zamanın telefonlarında bulunan tuş takımları ve ekranların SMS'e uygun olmamasıydı. Akıllı telefonların piyasaya girmesiyle 2006'da ayda yollanan SMS sayısı 12.5 milyardan 45 milyara fırladı. Sadece ABD'de, 2017 içerisinde 781 milyar SMS yollandı.
Kablosuz internetin yaygınlaşması ve akıllı telefonlarda bulunan yazışma uygulamalarının internet üzerinden iletişim kurması, SMS'in kullanımında azalmaya sebep oluyor. Örneğin WhatsApp Haziran ayından beri günde ortalama 55 milyar mesaj aktardığını açıkladı ve buna Facebook Messenger, Apple iMessage veya Google Hangouts dahil değil.
Yine de SMS'in hala bir çok kullanım alanı var. İnternet erişiminin olmadığı ancak hücresel bağlantının olduğu durumlarda hala kullanılıyor, ayrıca iki uçlu doğrulama gibi güvenlik önlemleri ve banka ödeme bildirimlerinin SMS ile iletilmesi onları daha gizli ve güvenli yapıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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