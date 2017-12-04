İlk SMS 25 Yıl Önce Gönderildi

Bir döneme damgasını vuran, bugün halen önemini kaybetmeyen SMS, tarihine önemli bir kilometre taşını daha dikti!

İlk SMS 25 Yıl Önce Gönderildi

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