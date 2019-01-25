İlk Yekpare Akıllı Telefon İle Tanışın!
Meizu'nun yeni akıllı telefon modeli Zero, adeta gelecekten gelen bir tasarıma sahip!
- Doğan Kürşat Aktaş
Akıllı telefonlar, gün geçtikçe kazandıkları birçok özelliği yitirmeye başladılar. Çoğu amiral gemisi modeli, 3.5mm'lik kulaklık girişini taşımıyor ve giderek yayılan çerçevesiz ekran trendi, teknoloji devlerini ahizeleri ve ön kameraları ortadan kaldırmanın yollarını aramaya itiyor. Çinli teknoloji Meizu ise bu konuya farklı bir yaklaşım sergileyerek belki de bu güne kadar görülen en fütüristik tasarıma sahip akıllı telefon modelini tanıttı: Meizu Zero.
Meizu Zero'nun bu güne kadar ortaya çıkan akıllı telefonlardan önemli bir farkı var: Model üzerinde herhangi bir giriş veya çıkış birimi bulunmuyor. Bu, Zero'nun yeni akıllı telefon modelleri gibi gibi kulaklık girişini sahip olmamasının yanı sıra normal bir SIM kartı yerine eSIM teknolojisini kullandığı ve kablolu şarj yerine tamamen kablosuz şarj teknolojisine bağlı kaldığı anlamına geliyor.
Meizu Zero aynı zamanda Meizu'nun "mSound 2.0" teknolojisini kullanıyor. Bu da cihazın ekranının hoparlör görevini de üstlenmesini sağlıyor. Bu da telefondaki hoparlör çıkışını elimine eden tek faktör. Meizu bununla kalmayarak fiziksel tuşlardan da tamamıyla arınmış durumda. Telefon, bunun yerine "Sanal Kenar Butonu" adı verilen bir teknolojiyi kullanıyor ve söz konusu teknoloji, telefonun kenarlarındaki sanal tuşların fiziksel tuşlarda bulunan tıklama hissiyatını verebilmesini sağlıyor.
Fütüristik Ancak Çerçevelerden Arınmış Değil
Meizu Zero, tüm bu özellikleri ile tamamen geleceğe uzanan bir akıllı telefon tasarımı profilini çiziyor ancak telefonun görünümü, 2018 yılının amiral gemilerine kıyasla bile eski kalmış olabilir. Telefonun 5.99 inç boyutunda ve UHD çözünürlüğe sahip ekranının üst ve alt kenarlıkları, 2019 standartlarına göre oldukça kalın.
Meizu Zero'ya güç verecek teknik donanım ise yüksek seviye bir amiral gemisini gözler önüne seriyor. Meizu Zero, hoparlör vazifesini de gören ekranının içerisinde bir parmak izi sensörü de taşıyor ve cihazın seramikten imal edilen yekpare gövdesi suya ve toza karşı dayanıklılığını aldığı IP68 sertifikası ile ispatlamış durumda. Telefona Snapdragon 845 işlemcisi güç veriyor ve telefonun sahip olduğu 18W gücündeki kablosuz şarj teknolojisi, kağıt üzerinde kablolu şarj hızını aratmayacak gibi görünüyor.
Meizu Zero'nun ne zaman ve hangi bölgelerde satışa çıkacağı sorusu, henüz yanıt bulmuş değil ancak Çin merkezli firmanın cihazı Dünya'nın her yerinde satışa sunmaya niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Ancak Meizu Zero, takdir edeceğiniz üzere yüksek ihtimalle hatrı sayılır bir fiyat etiketine sahip olacak.
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