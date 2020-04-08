İllere Göre Türkiye Koronavirüs Haritası: En Yoğun Vakalar Bu İllerde

Türkiye'de koronavirüsün en yoğun olarak görüldüğü iller açıklandı. Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak yoğunluğun fazla olduğu iller... İşte Türkiye koronavirüs haritası ve illere göre yoğunluk haritaları