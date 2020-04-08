İllere Göre Türkiye Koronavirüs Haritası: En Yoğun Vakalar Bu İllerde

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 892 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 76 kişi daha hayatını kaybetti, yaşamını yitirenlerin sayısı 725 kişiye ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada; "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak özellikle bu noktalarda yoğunluğun fazla olduğunu haritadan görmek mümkün." dedi.
Örnek olarak Ankara'da mahalle, mahalle yoğunluğun nerede olduğunu gösteren tabloyu paylaşan Koca, illerdeki hıfzıssıhha kurullarının bu verilerle bölgesel karantina uygulamalarını kolay yapabileceğini dile getirdi. Koca, pozitif çıkan vaka sayısının yüzde 22'den yüzde 15'e düştüğünü belirterek, "Test sayısı arttıkça, vaka sayısının da azaldığını gösteren bir tablo." değerlendirmesinde bulundu.
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İŞTE TÜRKİYE KORONAVİRÜS HARİTASI
İLLERE GÖRE YOĞUNLUK HARİTALARI
İSTANBUL KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI
ANKARA KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI
İZMİR KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI
KOCAELİ KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI
SAKARYA KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI
ZONGULDAK KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI
Sağlık Bakanı ayrıca virüsle ilgili şu bilgileri paylaştı:
- Her yaşta, olağanüstü bir hızla bulaşabilen virüsle karşı karşıyayız. Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi çıkabiliyor.
- Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır.
- Türkiye'de 60 yaş altı vakalarda ölüm oranının yüksekliğine dair yanlış bilgi vardı. 60 yaş altı komorbid hastalığı olmayanların toplam içindeki payı yüzde 10.
- Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardılar.
APLİKASYON GELİŞTİRİLDİ
- Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi.Şu an bütün Türkiye'de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 62-63'ü geçmedi.Eczanelerde maske satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorlarsa verebilirler. Parayla maske satılmayacak.
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