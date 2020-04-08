İllere Göre Türkiye Koronavirüs Haritası: En Yoğun Vakalar Bu İllerde

Türkiye'de koronavirüsün en yoğun olarak görüldüğü iller açıklandı. Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak yoğunluğun fazla olduğu iller... İşte Türkiye koronavirüs haritası ve illere göre yoğunluk haritaları

İllere göre Türkiye koronavirüs haritası

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 892 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 76 kişi daha hayatını kaybetti, yaşamını yitirenlerin sayısı 725 kişiye ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada; "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak özellikle bu noktalarda yoğunluğun fazla olduğunu haritadan görmek mümkün." dedi. 

Örnek olarak Ankara'da mahalle, mahalle yoğunluğun nerede olduğunu gösteren tabloyu paylaşan Koca, illerdeki hıfzıssıhha kurullarının bu verilerle bölgesel karantina uygulamalarını kolay yapabileceğini dile getirdi. Koca, pozitif çıkan vaka sayısının yüzde 22'den yüzde 15'e düştüğünü belirterek, "Test sayısı arttıkça, vaka sayısının da azaldığını gösteren bir tablo." değerlendirmesinde bulundu.

* Maske Nasıl Yapılır? COVID-19'a Karşı Kendi Maskenizi Kendiniz Yapın!

İŞTE TÜRKİYE KORONAVİRÜS HARİTASI

İLLERE GÖRE YOĞUNLUK HARİTALARI

İSTANBUL KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

corona

ANKARA KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

corona

İZMİR KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

corona

KOCAELİ KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

corona

SAKARYA KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

corona

ZONGULDAK KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

corona

Sağlık Bakanı ayrıca virüsle ilgili şu bilgileri paylaştı:

  • Her yaşta, olağanüstü bir hızla bulaşabilen virüsle karşı karşıyayız. Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi çıkabiliyor.
  • Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır.
  • Türkiye'de 60 yaş altı vakalarda ölüm oranının yüksekliğine dair yanlış bilgi vardı. 60 yaş altı komorbid hastalığı olmayanların toplam içindeki payı yüzde 10.
  • Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardılar.

APLİKASYON GELİŞTİRİLDİ

  • Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi.Şu an bütün Türkiye'de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 62-63'ü geçmedi.Eczanelerde maske satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorlarsa verebilirler. Parayla maske satılmayacak.
Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Extraction filmi 24 Nisan'da Netflix'te! Fragman yayınlandı
Legends of Runeterra 30 Nisan'da oyuncuların karşısına çıkıyor
Netflix'in yeni dizisi Aşk 101'in fragmanı yayında! Aşk 101 konusu nedir?
A101 9 Nisan 2020 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler yer alıyor
Günün En çok Okunanları
Huawei P40 Pro Plus vs Samsung Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max
NVIDIA'nın RTX Ekran Kartlarına Steam'den İyi Haber
ASUS, GDDR6 Destekli Yeni GeForce GTX 1650 Ekran Kartlarını Duyurdu!
Safari'de Korkunç Bir Açık Kapatıldı
Göğüs Kanserini Bu "Akıllı Sutyen" Yenecek

 

 