Maske Nasıl Yapılır? COVID-19'a Karşı Kendi Maskenizi Kendiniz Yapın!

Dışarı çıkmak zorundaysanız, herkesin sağlığı için maske takmanız şart. Ama maskeniz yok ve bulamıyorsunuz. Öyleyse gelin, kendi maskemizi kendimiz yapalım.