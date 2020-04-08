Maske Nasıl Yapılır? COVID-19'a Karşı Kendi Maskenizi Kendiniz Yapın!

Dışarı çıkmak zorundaysanız, herkesin sağlığı için maske takmanız şart. Ama maskeniz yok ve bulamıyorsunuz. Öyleyse gelin, kendi maskemizi kendimiz yapalım.

Evde Maske Nasıl Yapılır

Bir süre önce sadece Covid-19 hastalarının maske takmasının gerektiğini söyleyen Dünya Sağlık Örgütü, şu sıralar evin dışında olan herkesin maske takmasının faydalı olacağı görüşünde. Maskelerin tek başına corona virüsüne karşı sizi tamamen korumadığı ve 2 metrelik fiziksel mesafenin yerine geçmediği önemli bir gerçek, ancak yine de bir miktar koruma sağladığı kabul ediliyor. 

* İl il, ilçe ilçe, Türkiye Koronavirüs Haritası...

Aşağıda bir maskeyi evde nasıl hazırlayabileceğinizi adım adım anlatacağız. Bu maskelerin cerrahi maskeler veya N-95 solunum maskeleri yerine geçmediğini, dahası bu tür maskelerin sağlık çalışanlarına ayrılması gerektiğini hatırlatalım.

Evde Kumaştan Maske Yapma

İhtiyacınız olanlar:

  • İki adet dikdörtgen 25-15 santimetre (10-x6 inç) sıkı dokunmuş pamuk
  • İki adet 15 santimetre (6 inç) parça elastik veya lastik bant, ip, kumaş şerit veya saç bağı
  • İğne ve iplik
  • Makas
  • Dikiş makinesi veya seti

İşte yapmanız gerekenler:

1. İki dikdörtgen kumaşı üst üste koyun. Bu iki katmanı tek bir kumaş parçası gibi birbirine dikmeniz gerekiyor.

2. Uzun kenarları 0,5 cm kadar katlayın. Daha sonra, kısa kenarları yaklaşık 1,5 cm katlayın ve lastiğin geçeceği bir boşluk bırakarak dikin.

3. Maskenin her iki tarafında bıraktığınız boşluktan 15 santimetre uzunluğunda lastiği geçirin ve uçlarını sıkıca bağlayın. Bunları kulağınıza takacaksınız.

4. Son olarak, düğümleri kenarın içine sıkışacak şekilde lastiği çekin. Maskenin kenarlarını toplayın ve lastiği yerine dikmeden önce yüzünüze uyacak şekilde ayarlayın.

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