Indivisible İncelemesi

Oyun incelemelerini daha rahat bir ortamda yapmak için genellikle eve bırakıyoruz. Bu yüzden bazen oyunu bir süreliğine çocuklarımıza kaptırdığımız da oluyor. Oyunun yüksek kalitedeki çekici ve renkli grafikleri ve albenisinin bunda etkisi büyük. Lab Zero Games'in ikinci oyunu olan Indivisible da o oyunlardan biri oldu. Üstelik oyun sadece çekici grafiklerden ibaret olmadığı ve çok sağlam bir hikaye anlatımına da sahip olduğu için bu sefer bir yandan inceleme yaparken bir yandan da tüm diyalogları onlara çevirmek zorunda kaldık.
İlk olarak Indivisible'ın tek kelime ile mükemmel göründüğünü söyleyerek başlayabiliriz. Kesinlikle son zamanlarda oynadığımız en sevimli oyunlardan biri. Sadece anime tarzı çizimleri değil müzikleri ile de oyuncuyu kesinlikle fantastik bir dünyaya çekiyor. Oyun, korkusuz kahramanımız Ajna'nın köyüne bir saldırı düzenlenmesi ve babasının ölümü ile başlıyor. Bu olaylar zinciri Ajna'nın içindeki bilmediği gizemli güçleri uyandırıyor ve tahmin edebileceğiniz üzere tüm bu olaylardan sorumlu olduğunu öğrendiği Lord Ravannavar'dan intikam almak için yollara düşüyor.
Ajna'nın garip güçleri var
Yolculuğu sırasında da karşılaştığı çeşitli karakterleri yanında savaşması için ekibine ekliyor. Ancak bu yeni ekip oluşturma konusu biraz farklı gerçekleşiyor. Çünkü Ajna, ekibe katılanları özümseyip zihnine hapsetme gibi ilginç bir yeteneğe sahip. Oyun boyunca ekleyebileceğiniz 20 karakterden oluşturacağınız dörtlü ekip sadece savaşlar esnasında ortaya çıkıyor ve Ajna'ya yardımcı oluyor. Savaşlar dışında ise istediğiniz zaman Ajna'nın zihnine girip buradaki karakterler ile iletişime geçip onları daha iyi tanıyabiliyorsunuz. Diyaloglar çok başarılı ve diğer oyunlardaki gibi sadece aşağı kaydırdığınız metinlerden farklı olarak çok başarılı bir şekilde seslendirilmiş. Kaliteli seslendirme oyundaki her karakteri daha gerçekçi yapıyor.
Hem platform hem de RPG
Indivisible, iki türü başarılı bir şekilde bir araya getiriyor. Savaşlar arasında ilerlediğimiz yeterli miktarda pek de zorlayıcı olmayan platform bölümleri keşfetmeye açık olsa da daha çok lineer bir yapıya sahip. Asıl aksiyonun gerçekleştiği RPG bölümü ise gerçek zamanlı savaşlar sunuyor ve oyunun temelini oluşturuyor. Yine de platform bölümleri o kadar sevimli ki burada da vakit geçirmek isteyeceğinize eminiz.
Daha önce de belirttiğimiz gibi 4 kişiden oluşturacağınız ekibinizin karşısına zaman zaman çok zorlu rakipler çıkıyor. Bu durumda düşmanınızı iyi tanımak için mutlaka istatistiklerini inceleyip takımınızı ona göre oluşturmanız en doğru hamle olacaktır. Ayrıca savaş sırasında doğru hamleleri yapabilmek için kendi karakterlerinizin yeteneklerini de çok iyi analiz etmeyi unutmayın.
Öğrenmesi kolay ustalaşması zor mekanikler
Gerçek zamanlı savaşlar sırasında A, B, Y ve X tuşlarına atayacağınız ekip üyelerini tek bir tuşla öne sürebiliyorsunuz. Ancak bazı güçlü rakiplere karşı aşağı ve yukarı tuşlar ile bunları combo yapmanız da gerekebiliyor. Karakterlerinizin özel güçlerini ise yaptığınız başarılı saldırı ve savunma hareketleri ile artırabileceğiniz Iddhi çubuğu dolduğunda kullanabiliyorsunuz. Hem saldırı hem de savunma için ise zamanlama oldukça önemli. Karar vermek için odaklanma tuşunu kullanmayı da deneyebilirsiniz. Bu aynı zamanda zamanı yavaşlattığı için işleri kolaylaştırabiliyor.
Platform bölümlerinde oynarken toplayacağınız "ringsel"leri kullanarak saldırı ve savunma yeteneklerini güçlendirebiliyorsunuz. Her bir güncelleme için 5 tane toplamanız yeterli oluyor. Tüm ekip üyeleri Ajna'ya bağlı olduğundan yaptığınız güçlendirme tüm ekip için de geçerli oluyor. Ringsel'leri biriktirirken bir sonraki checkpoint'e gelmeden ölürseniz son topladıklarınızı kaybediyorsunuz. Dolayısıyla tekrar toplamanız gerekeceğini de unutmayın. Sonra bizim gibi "vay efendim nereye gitti topladıklarım" diye söylenip durursunuz.
Sonuç
Indivisible aslında zor bir oyun değil. Özellikle yeteneklerinizi güçlendirdikçe düşmanların üstesinden gelmek daha da kolaylaşıyor. Ancak yine de her bir savaşa girmeden önce kaydetmek akıllı bir davranış olabilir. Çünkü ilk seferde yenilmesi zor dişli rakiplerin ne zaman karşınıza çıkacağını bilemeyebiliyorsunuz. Dövüş mekanikleri karmaşık değil ama uzmanlaşması da kolay değil. Özellikle güçlü rakiplere karşı comboları arka arka sıralamak ve zamanlamayı doğru yapmak büyük önem taşıyor.
Xbox One X'de denediğimiz oyun gayet akıcı ve etkileyici grafikleri ve müzikleri ile bizi etkilemeyi başardı. Şu dönemki birbirine benzer oyunlardan sıkıldıysanız ve tamamen farklı ve evde çocuklarınız ile birlikte de eğlenceli saatler geçirebileceğiniz bir oyun. Bir göz atın deriz!
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Yapım: Lab Zero Games
Dağıtım: 505 Games
Tür: Platform, RPG
Platform: XONE, PS4, PC, Switch
Web: https://indivisiblegame.com/
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