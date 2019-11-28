İneklere de Sanal Gerçeklik Başlığı Taktılar

Bunu da gördük: Daha kaliteli süt üretmek için artık ineklere sanal gerçeklik başlığı takıyorlar.

  • Ercan Uğurlu
İneklere de Sanal Gerçeklik Başlığı Taktılar

Sanal gerçeklik teknolojilerinden yalnızca insanlar değil, hayvanlar da faydalanıyor. Moskova bölgesinde VR, yani sanal gerçeklik başlıkları çiftçiler tarafından inekler üzerinde kullanılmaya başlamış. Amaç elbette süt üretimini arttırmak.

Sanal gerçeklik teknolojisinin daha önce yatalak hastaların tedavisinde kullanıldığını belki duymuşsunuzdur. İnsanları mutlu eden ve stres seviyelerini düşürmekte kullanılan bu teknoloji, Moskova'da da çiftçiler tarafından ineklerde kullanılmaya başlanmış. İneklere gösterilen görüntülerin ve dinletilen müziğin süt üretiminin kalitesini arttırıdığını keşfeden bölgesel tarım ve hayvancılık yönetimi, bu teknolojiyi test etmiş ve karşılığını almış gibi görünüyor.

Sanal gerçeklik gözlüklerinin hayvanların gözlerine adapte edilmesiyle beraber, elbette akıllara şu soru da geliyor: Kafes tavuklarından sonra sırada ne var?

Bakalım, teknoloji doğal hayata ne kadar "müdahale ederek" yön verecek? Hep beraber göreceğiz...

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