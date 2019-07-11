İngiliz Devi, İddiaya Göre Fidyeye Boyun Eğdi!
İngiltere'nin önemli bir şirketinin, fidye zararlısına boyun eğdiği ve suçlulara ödemede bulunduğu iddia edildi!
İngiltere'nin önde gelen adli tıp hizmetlerinden Eurofins Scientific, bir rapora göre kendisine fidye zararlısı saldırısı düzenleyen saldırganlara ödemede bulundu.
Eurofins Scientific, fidyeyi gerçekten ödeyip ödemediği konusunda yorum yapmadı ve sadece "kolluk kuvvetleri ile işbirliği" yaptıklarını söyledi. BBC, firmanın fidyeyi ödemeye zorlandığını iddia ediyor ancak ne kadar fidye ödendiği bilinmiyor. Fidye zararlısı saldırısı bir ay önce, haziranın ilk haftasında gerçekleştirildi. Eurofins, saldırının üzerinden üç hafta geçtikten sonra her şeyin normale dönmeye başladığını söylüyor. Ancak üç hafta boyunca neden normal olmadığı tam olarak bilinmiyor.
Eurofins, "Avrupa'nın en gelişmiş analitik tesislerine" sahip olduğunu iddia ediyor ve Avrupa çapında polis ve diğer yetkililere DNA ve toksikolojik test hizmetleri sunduğunu söylüyor. Bununla birlikte yaşanan saldırının ardından Birleşik Krallık polis gücü, firmayla çalışmalarını durdurdu.
Firma, yapılan incelemelerde yetkisiz bir hırsızlık veya özel bilgilerin aktarılmasına dair bir işaret bulunmadığını söylüyor.
Bir süre önce ABD şehri Riviera Beach de sistemlerinin kontrolünü geri alabilmek için saldırganlara ödemede bulunmuş ve görünüşe göre sorunu çözmüştü. Ancak suçluların taleplerini yerine getirmenizin verilerinizi geri getirme garantisi aslında hiç de yok.
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