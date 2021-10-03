COVID-19, Üzerinden 6 Ay da Geçse İyileşenleri Rahat Bırakmıyor!

COVID-19 hakkında bir korkutucu bulgu daha: Semptomlar, hastalığın ardından 3 ila 6 ay geçse bile devam ederek, hastalığı atlatan kişilere sorun olmaya devam ediyor...