Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri Resmi Olarak Açıklandı

Tokyo Game Show 2021 Xbox etkinliği sırasında Microsoft ve Playground Games, popüler açık dünya yarış serisinin bir sonraki halkası olan Forza Horizon 5'in resmi PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Gereksinimler, Steam ve Microsoft Store sayfalarında yayınlandı.
Forza Horizon 5 için açıklanan sistem gereksinimleri 3 ana başlık altında toplanıyor.
FORZA HORIZON 5 MİNİMUM GEREKSİNİMLER
- İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 15063.0 veya üstü
- İşlemci: Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Grafikler: Nvidia GTX 970 veya AMD RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 110 GB kullanılabilir alan
FORZA HORIZON 5 ÖNERİLEN GEREKSİNİMLER
- İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 15063.0 veya üstü
- İşlemci: Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek: 16 GB RAM
- Grafikler: Nvidia GTX 1070 veya AMD RX 590
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 110 GB kullanılabilir alan
FORZA HORIZON 5 İDEAL GEREKSİNİMLER
- İşlemci: Intel i7-10700K veya AMD Ryzen 7 3800XT
- Bellek: 16 GB RAM
- Grafikler: Nvidia RTX 3080 veya AMD RX 6800 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 110 GB SSD
Sistem gereksinimleri, günümüzdeki diğer oyunlara kıyasla oldukça kabul edilebilir görünüyor. Oyun, en az dört yıl öncesine ait grafik kartları ve CPU talep ediyor. Ancak oyunu yüksek çözünürlüklerde oynamak ve ışın izleme özelliklerini kullanmak için sistemlerinde, ideal gereksinimler listesinde bulunan donanımların yer alması şart.
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