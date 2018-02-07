İnsansız Hava Araçlarından Sonra Sıra İnsanlısında
İnsansız hava aracı drone'a farklı bir alternatif Çin'den geldi. Görünüşe göre gelecekte, bu araçlarla gökyüzüne yükseleceğiz.
2018 yılında hepimiz uçan arabalarla semalarda dolaşacaktık, değil mi? En azından geçmiş yıllarda izlediğimiz bilim kurgu filmlerinde düşlenen böylesi bir gelecekti. Bu rüya gerçekleşmedi belki, fakat pek çok bilim kurgu öğesi şu an hayatımızda. Pek çoğu henüz emekleme aşamasında ancak gelecek vadediyor. Bunlardan biri de drone şirketi Ehang'in çalışması. Çinli bir drone şirketi olan Ehang, "insansız hava aracı" olarak tanımlanan drone'lara farklı bir bakış açısı getirerek "insanlı hava aracı" üretmeye hazırlanıyor.
Şirketin Ehang 184 adını verdiği insanlı hava aracı, içinde yolcularıyla gökyüzüne yükselen bir drone.İlk kez CES 2016 fuarında lanse edilen, ancak o zamanlar geliştirme aşamasında olan cihaz, artık pratik testlere geçmiş durumda. Hatta öyle ki, içinde yolcularıyla birlikte semaya yükseliyor.
Hemen yukarıda da izleyebileceğiniz videoda, Ehang'in kurucularından ve CTO'su Guangzhou, Çin'in çeşitli hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere Ehang 184 ile yolculuk gerçekleştiriyor. 500 metreye kadar yükselebilen Ehang 184, 130 km/s hızında yol alabiliyor ve ayrıca 220 kiloya kadar yük taşıyabiliyor.
Ehang CEO'su Huazhi Hu, Ehang 184 için, "Bu adım adım ilerleyecek bir süreç. Ehang için bir yol haritamız bulunuyor," diyerek, Ehang 184'ün geliştirilmeye devam edeceğini belirtiyor. Anlaşılan o ki, gelecekte drone'lar yalnızca bir başlarına gökyüzünde yükselmeyecek, otomobiller gibi herkesin kendine özel araç şeklinde kullanabileceği bir drone'u da olacak. Ehang 184'ü hemen yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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