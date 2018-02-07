İnsansız Hava Araçlarından Sonra Sıra İnsanlısında

İnsansız hava aracı drone'a farklı bir alternatif Çin'den geldi. Görünüşe göre gelecekte, bu araçlarla gökyüzüne yükseleceğiz.

"İnsanlı" drone'lar gökyüzünde yükselecek

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