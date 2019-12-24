Instagram'da 2019'un "Top 9"unu Oluşturun!

Yılın sonuna geldik ve her yıl olduğu gibi, şu sıralar sosyal platformlarda herkes, "En çok..." sözcükleriyle başlayan listeler paylaşmakla meşgul. Instagram'da böyle bir liste oluşturmaya yönelik bir işlev bulunmuyor, ancak üçüncü parti bir araçla kendi listenizi oluşturabilirsiniz.
Bu işi yapan en iyi seçeneklerden olan TopNine, kullanıcı adınızı ve eposta adresinizi alıp, sizin için bir "Top 9" kolajı oluşturuyor. Eposta adresinizin istenmesinin nedeni, kolaj oluşturma işleminin biraz zaman alabilmesi ve bittiğinde size haber verebilmek. Eposta adresinizi siteden dilediğiniz zaman silebiliyorsunuz.
Instagram'da paylaşmaya hazır olarak biçimlendirilen kolajın üzerine herhangi bir filigran eklenmiyor. Kolaj hazırlamak için Instagram'a oturum açmak zorunda olmamanız, TopNine'ın bir başka avantajı. Bu sayede başka Instagram hesaplarının da Top 9'unu oluşturmanız mümkün.
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