Instagram da Parolaları Şifrelemeden Saklamış
Facebook'tan sonra şimdi de Instagram parolalarının akıllara zarar biçimde "düz metin" olarak saklandığı ortaya çıktı!
Facebook'un adını son aylarda gizlilikle ilgili olayların içinde sıkça duyduk. Üçüncü parti uygulamaların hassas verileri sızdırması, 1.5 milyon kullanıcının eposta kişilerinin "yanlışlıkla" Facebook sunucularına yüklenmesi ve parolaların düz metin olarak Facebook çalışanları tarafından görüntülenebilmesi, kullanıcıları endişe içerisinde bırakmıştı.
Şimdi ise Facebook'un bir dalı olan Instagram'ın da parolaları şifresiz, düz metin olarak sakladığı ortaya çıktı. Başlığı kullanıcıları daha da çileden çıkartan "Parolaları güvenle saklamak" adlı yazıda Facebook, milyonlarca Instagram kullanıcısının sorundan etkilendiğini belirtti.
"18 Nisan 2019'da saat 07:00 PT'deki güncelleme: Bu yazı yayınlandığından beri, ek olarak Instagram şifrelerinin okunabilir biçimde depolandığını tespit ettik. Bu sorunun milyonlarca Instagram kullanıcısını etkilediğini tahmin ediyoruz. Etkilenen kullanıcıları diğerlerine yaptığımız gibi bilgilendireceğiz. Araştırmamıza göre depolanan şifreler dahili olarak kötüye kullanılmadı veya şifrelere uygunsuz bir şekilde erişilmedi."
Firma, milyonlarca kullanıcının parolasının "okunabilir" olarak saklandığını, bununla birlikte önceki olayın aksine, parolalara çalışanlar tarafından erişilmediğini söylüyor. Elbette kullanıcılarını gizlilik skandallarıyla sıkça karşı karşıya bırakan Facebook'un bu dediklerine inanmak, pek kolay değil. Facebook'un bu kadar temel bir güvenlik önlemini almaması ve bunu bugün "tespit etmesi", şüphesiz birçok güvenlik uzmanının ve sabrını zorlayacak.
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