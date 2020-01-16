Instagram Direkt Mesajları Masaüstüne Geliyor

Instagram'ın sadece telefonlarda bulunan sevilen işlevi, masaüstünde de kullanıma sunulmaya başlandı!

Instagram Direkt Mesajları Masaüstüne Geldi

Instagram, web uygulamasını Microsoft Store'a taşıyacağını yaklaşık bir ay önce duyurmuştu. Bu sırada direkt mesaj gibi bazı işlevlerin uygulamada bulunmayabileceği düşünülmüştü (bu işlev masaüstünde olmadığından).

Ancak görünüşe göre böyle bir sorun yaşanmayacak çünkü direkt mesaj (DM) işlevi, bugünden itibaren masaüstünde sunulmaya başlandı. İşlev henüz test aşamasında olduğundan sadece küçük bir kitleye sunuluyor, ancak gelecekte daha yaygın olarak sunulabilir. Yenilik sayesinde sadece mesajlarınıza ulaşmakla kalmayacak, Instagram uyarılarını da web tarayıcısı üzerinden alabileceksiniz.

Buradan beklenen Windows 10 uygulamasında herhangi bir işlev kaybının yaşanmayacağı anlaşılabilir. İşin iyi yanı, Instagram'ın masaüstü web tarayıcısından kullananlar da telefonu kullanmadan mesajlarına göz atabilecekler.

Windows 10 mağazasının üçüncü parti geliştiriciler tarafından büyük bir destek gördüğü söylenemez. Bu yüzden Twitter, Instagram gibi uygulamaların mağazaya eklenmesi, sıkça kullandığınız hizmetlere Windows'tan ulaşmayı çok daha kolay bir hale getirebiliyor.

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