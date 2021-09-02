Instagram'da erişim problemi

Popüler sosyal medya platformu Instagram'da, bugün aralıklarla kesintiler yaşanıyor. Kullanıcılar, aralıklarla hikaye ve gönderi paylaşımında sorun yaşadığı belirtiyor.
Sabah Saatlerinde de Sorun Yaşanmıştı
DownDetector verilerine göre Instagram ile ilgili sabah saatlerinde bir erişim sorunu yaşandığı, sorunun çözüldüğü ancak kısa bir süre sonra benzer bir sorun yaşandığı görülüyor.
Twitter'da TT Oldu
Sorunu yaşayan Instagram kullanıcıları, Twitter hesaplarından Instagram'daki sorun ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlar sonrası #instagramdown TT oldu.
Instagram'da En Çok Bildirilen Sorunlar
Instagram'da yaşanan sorunla ilgili en çok bildirilenler şu şekilde;
- Android uygulama
- IOS uygulama
- Resim yükleme
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