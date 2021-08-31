Instagram Kullanıcılarına Yeni Mecburiyet: Doğum Tarihini Girmek!

Instagram, çocukların güvenliği için, kullanıcılarının doğum tarihlerini girmelerini mecbur tutacak. Bu sayede yaşı küçük olanlar, bazı "hassas" içerikleri göremeyecek.

Instagram'dan Doğum Tarihi Mecburiyeti

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