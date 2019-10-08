Instagram, Facebook'un Bıraktığı Özelliği Test Ediyor!
Facebook'un çöpe attığı bu özelliği, şimdi de Instagram'ın denediği ortaya çıktı!
Uygulamasındaki Grup Hikayeleri işlevini kapatan Facebook, henüz tamamen pes etmemiş olabilir. Uygulamaları parçalarına ayırıp, yakından inceleyen Jane Manchun Wong, Instagram'da Grup Hikayesi işlevine yönelik bir test kodu buldu.
İşlevin nasıl çalıştığı belli değil ancak kodların içerisinde "Grup Hikayesine paylaş" adında bir seçenek bulunuyor. Diğer testlerde de olduğu gibi, bu işlevin gerçeğe dönüşeceğinin bir garantisi yok. Özellikle Facebook'un işlevi kaldırdığını düşürürsek, işlevin gerçeğe dönüşmeme olasılığı iyice güçleniyor.
Yine de işlev, hikayelerin daha çok kullanıldığı Instagram'da kendine yer bulabilir.
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