Instagram, Gelen Tepkilerden Sonra Çıplaklık Politikasını Değiştiriyor

Instagram, Nyome Nicholas-Williams'ın paylaşımlarını sildiği için kullanıcılardan aldığı tepkiler karşısında geri adım atmak zorunda kaldı ve çıplaklık politikasını değiştireceğini açıkladı.

Instagram, çıplaklık politikasını değiştiriyor

Instagram, büyük beden modeli Nyome Nicholas-Williams'ın hesabındaki gönderileri sildikten sonra kullanıcılardan gelen tepkilerin ardından çıplaklık politikasını değiştirdi. The Guardian'ın haberine göre, silinen gönderiler Nicholas-Williams'ı gözleri kapalı ve kolları göğüslerinin etrafında gösteriyordu ve firmanın çıplaklık politikasını ihlal ediyordu. Bu hareket sonrası, herkesin aynı standartlara tabi tutulmamış olabileceği ortaya çıktı.

Siyahların ve büyük beden modellerin gönderilerinin silindiğinin bildirilmesinin ardından Instagram, Ağustos ayında ayrımcılıkla suçlanmıştı. Nyome Nicholas-Williams vakasında Instagram, doğrulanmış olmasına ve 62.000'den fazla takipçisi olmasına rağmen kullanıcıyı hesabını silmekle tehdit etti.

Instagram sözcüsü, gönderilerin silinmesine ve ırkçılık suçlamalarına yanıt vererek şunları söyledi: "Görüntüleri yakından incelediğimizde, göğüs sergileme politikamızın doğru şekilde uygulanmadığı bir durum olduğunu fark ettik. Nyome'un geri bildirimlerini duymak, bu politikanın nerelerde yetersiz kaldığını ve onu nasıl hassaslaştırabileceğimizi anlamamıza yardımcı oldu."

Nicholas-Williams gibi kişilerin Instagram'da herhangi bir engelle karşılaşmadan paylaşım yapabilmeleri için uzun süre beklemeleri gerekmeyecek çünkü Instagram politika değişikliğinin bu haftadan itibaren hem Instagram hem de Facebook'ta geçerli olacağını doğruladı.

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