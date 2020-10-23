Instagram'ın güvenlik açığını keşfetti, 10 bin dolar ödül kazandı

Sakarya'da yaşayan üniversite öğrencisi Almaz Seidov, Instagram'da farkettiği güvenlik açığını bildirdi. Seidov, firma tarafından 10 bin dolar ödüle layık görüldü...

Instagram'ın güvenlik açığını keşfetti, 10 bin dolar ödül kazandı

Zaman zaman sosyal medya platformlarının güvenlik açıklarına şahit oluyoruz. Şimdi de Sakarya'da yaşayan üniversite öğrencisi Almaz Seidov Instagram'ın bir açığını keşfetti.

INSTAGRAM'IN GÜVENLİK AÇIĞINI KEŞFETTİ

Seidov, Instagram'da hesabını kurtarabilmek için başka bir kullanıcı adını deneyerek giriş yapmayı denedi. Başka bir kullanıcı adı girerek şifre yenile bölümünden hesaba giriş yapabilen Seidov, paylaşım sitesinin güvenlik açığı olduğunu fark edince bu konuda araştırma yaptı.

Seidov, araştırmaları sonucunda bu güvenlik açığının bir an önce kapatılması gerektiğini düşünerek, istediği hesaba giriş yapabildiğini ilgili paylaşım sitesine bildirdi.

10 BİN DOLARLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Soysal paylaşım sitesi Instagram'ın güvenlik açığını kabul etmesi üzerine Almaz Seidov, firma tarafından teşekkür mailinin yanı sıra 10 bin dolarla ödüllendirildi.

İKİ TÜRK GENCİ DE INSTAGRAM'IN AÇIĞINI BULMUŞTU

20 yaşındaki Hüseyin Çoban, 17 yaşındaki arkadaşı Arda Kılıç ile popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'ın bir açığını bulmuştu. Mavi tik ile doğrulanan hesapların TC kimlik numaralarına erişmişlerdi. Instagram ekibi, 2 Türk gencine teşekkür ederek gençleri 750 dolar ile ödüllendirdi. Fakat gençler Türk Lirası ile yaklaşık 5 bin TL'ye karşılık gelen bu miktarı az buldu ve kabul etmediler.

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