Instagram Hikayelerine Otomatik Altyazı Seçeneği Geliyor

Instagram Hikayelerine Otomatik Altyazı seçeneği geliyor. Instagram, Hikayeler'deki konuşmaları otomatik olarak yazıya dökecek.

  • Levent Öztürk
Instagram otomatik altyazı sunacak...

Instagram erişilebilirlik için bir adım daha atarak, Stories (Hikayeler) özelliğine otomatik altyazıları ekliyor. Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, yeni özelliğin çalışmasını gösteren bir video paylaştı.

Artık hikayenize ekleyebileceğiniz "CC captions" adında yeni bir sticker bulunuyor. Eklenmesi ile beraber de uygulama, konuşmaları yazıya çeviriyor. Ayrıca bu yazılar için farklı yazı biçimleri tercih edebiliyorsunuz. Ancak Instagram, Navarra'nın hikayesinde bir kelime hatası ("finally" yerine "find" kelimesi) yapmış durumda, yani henüz sistemin mükemmel olmadığı söylenebilir.

Bu kararın erişilebilirlik için, özellikle de işitme problemleri yaşayan kullanıcılar için oldukça kullanışlı olacağı kesin. Ayrıca farklı dillerde konuşan kullanıcıların da videolarda konuşulanları anlamasına yardımcı olabilir. Instagram kullanıcıları üçüncü taraf hizmetler ile altyazı ekleyebiliyorlar ancak dahili bir yazı aracının, yazıyı tercüme etmesi de mümkün olabilir.

Ancak Instagram'ın Engadget'a yaptığı bir açıklamaya göre bu özellik henüz genele yayılmış değil. Instagram sözcüsü, insanların kendilerini ifade etmeleri için her zaman yeni yollar aradıklarını ve bu özelliğin henüz kamusal teste sokulmadığını söyledi.

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