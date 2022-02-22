Instagram, Kullanıcılarına Sunduğu Zaman Tarifesine " Zam Yaptı!

Son birkaç yıldır sosyal medya kullanım süreleri önemli derecede artmış durumda. Artık tek platform içinde farklı platformların da yer almasıyla beraber günün büyük çoğunluğunu ekranlara bakarak geçiriyoruz. Buna ilişkin olarak Instagram ve Facebook daha önce güzel bir karar almış ve bu uygulamaları kullanan kullanıcılara her gün bu platformlarda ne kadar zaman harcadığını göstermeye yönelik eylemlerde bulunmuşlardı. Günlük kullanım süresi sınırı belirleme seçeneği sunan platformlar, insanların 10 ve 15 dakika limitleri koymalarına izin veriyorlardı, ancak görünüşe göre tarife değişti.
İnsanların sosyal medyada daha az zaman geçirmesine yönelik iyi bir adım olan bu girişimler, Intagram'ın tarifeyi artırmasıyla değişiyor gibi görünüyor. Zira Instagram günlük zaman sınırını 30 dakikaya çıkarıyor.
Bir Intagram kullanıcısının TechCrunch'a verdiği bilgiye göre, uygulamanın kendilerinden günlük zaman limitleri için yeni bir değer belirlemesini istediğini söylemiş. Instagram'da ortaya çıkan bir açılır pencerede, "günlük zaman sınırları için mevcut değerler, uygulama güncellemesinin parçası olarak değişiyor," denirken, sunulan minimum değer ise 30 dakika imiş. Henüz bu uygulama genele açılmış değil, ancak görünüşe göre yakın zamanda güncelleme ile tüm kullanıcılara sunulacak.
Facebook uygulamasındaki ayarlar ise daha ayrıntılı durumda. Kullanıcılar 5 dakikalık artışlarla herhangi bir zaman sınırını belirleyebiliyorlar.
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