Desteklenmeyen PC'ye Kurulan Windows 11, Filigranla İşaretlenecek!

Microsoft'un, desteklenmeyen bilgisayarlara Windows 11 kuranları uyarmak için yeni yöntemler denediğini zaten biliyoruz. Ve şimdi, bu yöntemlerin neler olabileceğini de öğrenmiş olabiliriz. Windows 11'in en son test sürümlerinde, ayarlar uygulamasının açılışında bir uyarının gösterildiği bildiriliyor. Daha kötüsü ise, yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, masaüstü duvar kağıdının sağ alt kısmına yerleştirilecek bir filigran olacak gibi görünüyor.
Test derlemesi desteklenmeyen donanımda çalıştığında masaüstü filigranında "sistem gereksinimleri karşılanmadı" ifadesi gözüküyor. Bunu, Windows'ta işletim sistemini etkinleştirmediyseniz görünen yarı saydam filigrana benzetmek mümkün. Ama o kadar belirgin olmaması söz konusu.
Microsoft'un bu masaüstü duvar kağıdı uyarısını geniş çapta etkinleştirmeyi planlayıp planlamadığı henüz belli değil. Yazılım üreticisi geçtiğimiz günlerde, Windows 11'de yayım sürümüne ulaşmayabilecek yeni eklemeleri test edeceğini açıklamıştı. Yine de bu yeni uyarılar, Microsoft'un Windows 11'in desteklenmeyen donanımlarda nasıl göründüğünü değiştirmek istediğinin bir işareti olarak yorumlanabilir.
Microsoft'un Windows 11 için minimum donanım gereksinimleri, özellikle işletim sistemi konusunda resmi olarak yalnızca Intel 8. Nesil Coffee Lake veya Zen+ ve Zen 2 CPU'ları ve üstünü desteklediği için tartışmalara sebep olmaya devam ediyor. Bu karar, milyonlarca bilgisayarı geride bıraktı, ancak bu kısıtlamayı aşmanın ve Windows 11'i yüklemenin çeşitli yolları bulunuyor. Artık bu geçici çözümü kullanan herkes, Windows 11'in gelecekteki güncellemelerinde bu uyarıları görmeye başlayabilir.
Microsoft geçmişte Windows'un etkinleştirilmemiş sürümleri için benzer uyarılar kullandı ve karanlık mod, kişiselleştirme ayarları ve temalar gibi özelliklerin bir sistem etkinleştirilene kadar değiştirilmesini kısıtladı. Şirket, herhangi bir özellik kısıtlaması deniyor gibi görünmüyor ve uyarılar, en azından şimdilik, açılır pencereler veya bildirimler yerine daha farklı bir yaklaşıma sahip.
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