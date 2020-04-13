Instagram Live Yayınları, Web'e Geldi

Covid-19 salgını sırasında Instagram akışlarını telefonda izlemek istemiyor musunuz? Artık telefona muhtaç değilsiniz çünkü Instagram Live akışları, internet üzerinden görüntülenebilir hale geldi.
Değişiklik hakkında bir duyuru yapılmasa da, birçok kullanıcı canlı Instagram akışlarının web tarayıcısı üzerinden görüntülenebildiğini fark etti. Büyük ekrandaki Instagram Live izleme deneyimi, telefondakine benziyor ve iki kişilik akışları destekliyor. Akışı büyük ekranda izlediğinizden, metinler ekranın yarısını kaplamıyor.
Masaüstünden yayın başlatmanıza izin verilmiyor, yani Instagram'ın diğer web tabanlı canlı akış hizmetlerine rakip olmak gibi bir amacı yok. Yeni işlevin, salgın nedeniyle evinde kalan ve hayranlarına ulaşmak isteyen şarkıcı ve ünlüleri memnun edeceği açık.
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