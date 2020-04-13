Call of Duty: Warzone'dan İlk 1 Ay Zaferi Geldi

Call of Duty: Warzone, piyasaya çıkışının ilk 1 ayı tamamlanırken, önemli bir zafere imza atmayı başardı.

  • Levent Öztürk
Call of Duty: Warzone'dan İlk 1 Ay Zaferi Geldi
Activision

Yayımından sadece bir ay sonra, Activision'ın yeni battle royale oyunu Call of Duty: Warzone 50 milyon oyuncu sınırını geçmeyi başardı. Oyun, oyun dünyası için ilginç bir zaman diliminde yayımlandı ve geçtiğimiz yıl Fortnite'a rakip gelen Apex Legends ile benzer bir büyüme hızına sahip gözüküyor. Apex Legends da bir ay içerisinde 50 milyon oyuncuyu aşmıştı ancak asıl zor olan kısım, bu hızı devam ettirebilmek.

Oyunun doğrudan PS4, Xbox One ve PC için platformlar arası oynama seçeneği ile gelmiş olması, oyuncu tabanının düzenli bir şekilde büyümesine yardımcı olacaktır. 15 milyon oyuncuya ulaşmak sadece dört gün, 30 milyona ulaşmak da sadece on gün sürdü ve en son güncelleme ile oyuncuların ilk sorunları giderilirken, tek kişilik solo modu ve dört oyunculu ekipler eklendi.

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