Neden On Binlerce TL Verip HD Çözünürlüğe Mahkum Kalmaya Devam Ediyoruz?

İşlemciler gelişiyor, ekranlar gelişiyor, pil kapasiteleri gelişiyor... Peki ama fiyatları on binlerce TL'yi bulan laptop'larda neden hala HD çözünürlüğe (veya daha da düşüğüne) mahkum kalıyoruz?