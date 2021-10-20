Neden On Binlerce TL Verip HD Çözünürlüğe Mahkum Kalmaya Devam Ediyoruz?

Çinli teknoloji şirketi Honor'dan gelen yeni bir dizüstü bilgisayar, pek bahsedilmese de önemli bir ilke sahip. MagicBook V14, 90 derecelik ultra geniş açılı, 5 megapiksel kamera ile gelen ilk dizüstü bilgisayar olma özelliğini taşıyor. HP Elite Dragonfly Max iş dizüstü bilgisayarı gibi bir avuç başka cihaz da 5 megapiksel kameraya sahip. Ancak bunlar halen pazarın küçük bir bölümünü oluşturuyor.
Peki neden bugün ve bu çağda, hibrit çalışmanın önem kazandığı, Microsoft Teams, Zoom ve Google Meet'in herkesin bildiği uygulamalar haline geldiği ve hatta ana halini aldığı bir zamanda dizüstü bilgisayar kameraları halen "yerlerde sürünüyor?" Neden dizüstü bilgisayar sahipleri, VGA çözünürlüğe kadar düşen web kameralarına katlanmak zorunda kalıyor?
Belli bir yaşın altındakiler için açıklamakta yarar görüyoruz: VGA, 640 x 480 piksel (veya toplamda 307.000 piksel) eski, modası geçmiş, çok geride kalmış bir çözünürlüğü ifade ediyor. Geçen yüzyılın sonuna doğru (1990'lar) ana akımdı, ancak bir şekilde 2021'de piyasaya sürülen dizüstü bilgisayarda halen karşımıza çıkabiliyor. Kendinizi ekranda bir Minecraft karakteri olarak görmenin komik bir yanı olsa da, bu pek çok kişi tarafından paylaşılan bir duygu olmasa gerek.
Son iki yılın en çok satan bilgisayar ürünlerinden biri, mütevazi web kamerası oldu. Salgın, milyonlarca insanın entegre dizüstü bilgisayar web kameraları tarafından çekilen resmin kalitesinden memnun olmadığını gösterdi ve ne yazık ki bu yakında değişecek gibi de görünmüyor.
Laptop Web Kameraları Neden Geçmişte Takılıp Kaldı?
Şu anda Dell, Lenovo ve HP'de oyun, tüketici ve iş alanlarında satışta olan 50 dizüstü bilgisayarla ilgili araştırmamız pek de iyi bir tablo çizmiyor. Örneğin Dell'in 720p'den (yaklaşık bir milyon piksel) daha yüksek çözünürlüğe sahip web kameralı dizüstü bilgisayarı yok ve buna en pahalı dizüstü bilgisayarı olan Dell Precision 7760 Veri Bilimi İş İstasyonu da dahil. Aynı durum diğer üreticiler için de farklı sayılmaz. Apple'ın MacBook Air'leri bile 720p kameraya sahip. Yeni tanıtılan fiyatı on binlerce TL'ye kadar çıkan yeni MacBook Pro'larda bile sadece HD web kamerası sunuyor. Bugünün normalini de HD web kameraları temsil ediyor. Peki neden üreticiler, bunu değiştirmek için bir adım atılmıyor?
İlk sebep, pandemi öncesinde dizüstü bilgisayarlarda web kamerası kalitesinin öncelik listesinin çok aşağılarında kalması. Çünkü çoğu insan gerçek hayatta buluşuyordu ve toplantılar toplantı odalarında yapılıyordu. Bu, pek çok üreticiyi en iyi ihtimalle HD'de takılıp kalmaya ikna etti. Bazıları web kamerasını açılır kapanır hale getirerek tamamen gizlemeye karar verdiler. Hatta bazı üreticiler daha da ileri gitti ve web kamerasını tamamen ortadan kaldırdı.
Bir bütün olarak baktığımızda, kapitalizm kanunları da çok megapikselli dizüstü web kameralarına geçişi karmaşık hale getirdi. Telefonlar, dizüstü bilgisayar ekranlarından daha kalındır ve dizüstü bilgisayar web kamerası modülleri, dikey değil (akıllı telefonlarda olduğu gibi) yatay (çerçeveye sığacak şekilde) olma eğilimindedir. Bu nedenle, akıllı telefon benzeri sensörlere sahip dizüstü bilgisayar web kamerası modülleri için yeterli talep olana kadar geçiş olmadı. Zira maliyeti artırmanın mantıklı bir sebebi gibi görünmüyordu.
Ayrıca işin içinde kullanıcı ilgisizliği de var. HD web kameraları pek çok kişi için normal görünür; bu nedenle incelemeler ve kullanıcılar bunu bir anormallik olarak vurgulama (veya dikkate alma) eğiliminde değildir. Ancak bizler, değişim için bir aracı görevi görmeli ve bugünkü durumun normal olmadığını açıkça söylemesi gerekenleriz, okuyucularımızın bunu fark edip üreticilere baskı yapmasını sağlamamız gerekir.
Laptop Web Kameraları Nasıl Değişebilir?
Web kamerasını bir düğmenin altına yerleştirmeye cesaret eden tek şirket Huawei (ve Honor'du.) En azından bir şeyler denediler ama beklenen ilgiyi gördükleri söylenemez. Çünkü asıl önemli olan, kuşkusuz görüntü kalitesi ve çözünürlüktü. Bu yüzden alternatifler arasına daha kalın bir çerçeve, ekran altı veya delikli kameralar koyulabilir.
Günün sonunda, yine kazanan ilk adımı atan olacak. Akıllı telefonlardaki kamera yeteneklerinde yapılan geliştirmeler, Huawei'nin telefonlarına benzersiz satış başarıları yaşatmıştı. Birisi aynısını dizüstü bilgisayarlarda yaparsa ve kullanıcıyı etkilemeyi başarırsa, benzer bir başarı hikayesine şahit olabiliriz...
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