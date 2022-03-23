Instagram ve Facebook Çöktü mü? Instagram'a Erişim Sorunu Yaşanıyor

Güncelleme: Saat 20.40 itibarı ile her iki hizmete erişimde yaşanan sorunlar çözülmüş gibi görünüyor. Erişim sorunun neden yaşandığına dair bir bilgi ise henüz gelmiş değil.
Kullanıcılar, bir süredir Instagram ve Facebook'a erişimde sorun yaşıyor. Türkiye saati ile 19.35 civarında başlayan erişim sorunu halen devam ediyor. Peki ama Instagram ve Facebook çöktü mü?
Down Detector verilerine göre Meta'ya ait olan her iki hizmette de erişim sorunları yaşandığı görülebiliyor.
Twitter'da da #instagramdown etiketiyle gönderilen tweet'lerde büyük bir artış yaşanıyor. Kullanıcılar, men Instagram'a, hem de Facebook'a erişemediklerini paylaşmaya devam ediyorlar. Etiket, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya kadar tırmanmış durumda.
Sorunun neden kaynaklandığı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.
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