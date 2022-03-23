Instagram, Ürün Etiketleme Özelliğini Genişletmeye Hazırlanıyor

Instagram, ürün etiketleme özelliğini tüm kullanıcılar için devreye almaya hazırlanıyor. Ama şimdilik sadece ABD için...

23 Mart 2022 10:40

Levent Öztürk