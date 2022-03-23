Instagram, Ürün Etiketleme Özelliğini Genişletmeye Hazırlanıyor

Instagram etiketleri artık sadece diğer hesaplar için değil... Uygulama, herhangi bir kullanıcının gönderilerinde belirli öğeleri etiketleyebilmesi için ürün etiketleme özelliğini genişletiyor. Şimdiye kadar, ürün etiketleme yalnızca işletmeler ve içerik oluşturucular tarafından kullanılabiliyordu, ancak Instagram, "önümüzdeki birkaç ay içinde" tüm ABD kullanıcılarının ürün etiketlere erişmesine izin verecek.
Bir ürünü etiketlemek, başka bir hesabı etiketlemekle aynı şekilde çalışıyor: Kullanıcılar, görsellerinin belirli alanlarına dokunarak etiket ekleyebiliyor. Instagram'da mağazası olan işletmeler için ürün etiketleri zaten bir süredir mevcut.
İçerik oluşturucular genellikle sponsorlu içerikte veya ortak oldukları işletmeleri tanıtan gönderilerde ürün etiketleri kullanırken, takipçilerinden biri gönderileri aracılığıyla satın alma yaparsa ürün etiketlerini kullanan kişiler komisyon alamıyor. Şirket, özelliğin insanların "en sevdikleri küçük işletmeleri desteklemelerine" yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor.
Yine de Instagram, takipçilerinin uygulamasının başka bir yerinde bir satın alma işlemi yaptığında içerik oluşturucuların komisyon kazanmalarına olanak tanıyan bağlı kuruluş mağazaları ile denemeler yapıyor. Şirket yöneticileri, bir "geliştirici orta sınıf" yetiştirme hedeflerinin bir parçası olarak uygulamanın gelir getirici özelliklerini zaman içinde daha fazla kişiye genişletmek istediklerini söylüyor.
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