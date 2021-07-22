Instagram'a Yeni Ayar Seçeneği: Kontrol Artık tamamen Sizde!

Facebook'un Instagram üzerinde yaptığı değişiklikler, çoğu zaman kullanıcılara güvenli bir ortam sunmaya yönelik gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Çocukları korumak, küfür içerikli özel mesajları filtrelemek ve yeni profiller bunun bir parçası. Ve şimdi, Instagram platformuna içerik hassasiyet kontrollerinin (content sensitivity controls) getirileceği de açıklandı.
"Sensitive Content Control" olarak adlandırılan bu yeni sistem, kullanıcıların Keşfet bölümünde gördüğü içerikleri filtrelemeyi hedefliyor. Instagram'ın platformda görünmesine izin verdiği içerik hakkında bir kurallar seti bulunuyor. Nefret söylemi ve zorbalık, engellenen içerikler listesinde üst sırada bulunuyor. Her ne kadar seks veya vahşet içerikli olan bazı gönderiler bu kurallara takılmadan geçiyor olsa da, Instagram'ın getireceği yeni ayarlar, bu tür içeriklerin de Keşfet bölümünde çıkmamasını sağlayacak.
Instagram bu konuda şu açıklamayı yaptı: "Bu yeni özellik, hassas olduğunuz içerikler üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar. Her şeyi olduğu gibi bırakmaya karar verebilir veya Hassas İçerik Kontrolünü bazı içerik türlerini daha fazla veya daha az görecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Herkesin istedikleriyle ilgili farklı tercihleri olduğunun farkındayız. Bu kontrol, insanlara Keşfet'te görmek istedikleri içerik üzerinde daha fazla seçenek sunacak."
Bu yeni ayarlara Profil > Ayarlar > Hesap > Hassas İçerik Kontrolü'nden erişmek mümkün. Varsayılan filtrenin "Limit" olarak ayarlandığını fark edeceksiniz. Daha hassas içeriği görmek istiyorsanız bu yapılandırmayı "İzin Ver" olarak değiştirebilirsiniz, veya tam tersini istiyorsanız "Daha Fazlasını Sınırla" seçeneğini kullanabilirsiniz.
Bu ayarlar, 18 yaşından küçük hesap sahipleri için geçerli değil.
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