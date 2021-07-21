WhatsApp'a Yeni Özellik Geldi: Bu Şifreyi Asla Unutmayın!

WhatsApp, favori sohbetlerinizi asla kaybetmeyeceğinizden emin olmak istiyor. Bunun için yeni özellik duyuran şirket, şifreyi unutmamanız konusunda ise uyarıyor.