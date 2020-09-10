Instagram, Yeni Giriş Ekranını Test Ediyor

Instagram, giriş ekranına yeni alışveriş ve Reels bölümleri eklemeye yönelik testlere başladı. Firma bu kapsamda "uygulamayı kullanan insanları ve içerik oluşturucuları, videoları ve alışverişi temsil eden üç tasarımı" ortaya çıkardı.
Sosyal platform, benzer bir yeniliği Brezilya, Hindistan, Almanya ve Fransa'da deniyordu. Ancak bu son testte alışveriş bölümünün de belirli kullanıcılara açıldığı anlaşılıyor. Üç seçenek, birbirinden biraz farklı görünüyor ancak üçü de Reels'i ve alışverişi öne çıkarıyor. Yeni düzenlerden birinde Reels, Gezinti (Explore) sekmesinin yerini alıyor. Alışverişin yerini ise "Aktivite" bölümü alıyor. Bir başka tasarımda ise altı kısayolun tamamı (Giriş, Gezinti, Reels, Alışveriş, Aktivite ve Profil) alt çubuğa sıkıştırılıyor. Bu tasarımda yeni gönderi oluşturma düğmesi, sağ üstte görüntüleniyor.
Bu tasarımların Instagram'ı daha karışık bir hale getireceğini düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Facebook'un Instagram üzerindeki etkisi güçlendikçe uygulamanın arayüzü, Facebook'un birkaç sene önceki şişkin uygulamasına benzemeye başladı.
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