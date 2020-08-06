Instagram Reels Nedir? Instagram Reels Özelliği Nasıl Kullanılır?

Instagram yeni özelliklerini kullanıcılara sunmaya devam ediyor. 5 Ağustos itibari ile Intagram kullanıcıları Instagram Reels özelliği ile tanışto. Instagram, Reels ile doğrudan TikTok'un rakibi haline gelmeyi amaçlıyor. Peki Instagram Reels nedir, nasıl kullanılır? Adım adım Instagram Reels'i nasıl kullanacağınızı anlattık...