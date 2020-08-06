Instagram Reels Nedir? Instagram Reels Özelliği Nasıl Kullanılır?

Kısa videolara odaklanan TikTok şu sıralar popüler olsa da, tek başına değil. Instagram'ın TikTok'a rakip olması umuduyla karşısına koyduğu Reels, birkaç ülkede test edilirken Türkiye'de kullanıma açılmasıyla gündemde.
Reels, Hindistan'ın TikTok'u engellemesiyle geçen ay gündeme taşınmıştı. Bir süredir Fransa, Almanya ve Brezilya'da test edilen işlev, Türkiye'ye de geldi ve artık daha geniş kitlelere açılmaya başlandı.
Reels, kısa videolar kaydedip düzenleyerek, bunları arkadaşlarınızla ve takipçilerinizle paylaşmanıza olanak tanıyor. Instagram'ın bir işlevi olarak karşınıza çıkan Reels,15 saniyelik videolar kaydetmenize, düzenlemenize ve paylaşmanıza izin veriyor.
ABD'nin TikTok'u engelleyeceğine dair söylentiler, Byte, Triller gibi rakiplere olan ilginin artmasına neden olmuştu. Aynı ilgiden Reels'in de payını alıp almayacağını yakında göreceğiz.
INSTAGRAM REELS NASIL KULLANILIR? ADIM ADIM KULLANILIŞI
Öncelikle Instagram'ın hikaye bölümüne girmeniz gerekiyor. Burada 3 kategori bulunuyor. Birincisi canlı yayın, ikincisi hikaye/story üçüncüsü de en son eklenen Reels. Arayüzü TikTok'a benzediği için kullananlar için zor değil. Peki Reels özelliğinin içinde neler var?
- Ses: İlk olarak nota işaretinden de anlaşılacağı üzere müzik kısmı bulunuyor. Instagram müzik kütüphanesinden istediğiniz müziği seçebileceğiniz gibi kendi orijinal seslerinizi de kullanabilirsiniz. Orijinal ses kullanan herkese açık hesaplarda bu ses hesaba atfedilecek ve başkaları da bu sesi kendi Reels videolarında kullanabilecek.
- Hız: Sesin altındaki ikinci özellik ise hız. Burada size 5 farklı seçenek sunuluyor. 1x olarak gösterilen normal hız. 1x'in sol tarafındakiler videoyu yavaşlatıyor, sağ kısımdakiler ise hızlandırıyor.
- Efektler: Daha önce kullandığımız efektler modu ile aynı yani artırılmış gerçekliği kullanıyor. Kendi ürettiğiniz efektleri de burada kullanabiliyorsunuz.
- Zamanlayıcı ve Geri Sayım: Reels'i hikayelerden ayıran asıl özellik zamanlayıcı. Videolar burada kendi içinde montajlanabiliyor. Ayrı bir uygulamaya ihtiyacınız kalmıyor. Mesela 3'er saniyelik 5 video çektiğinizde Reels bunu birleştirebiliyor. Zamanlayıcıyı iptal edip kendiniz de çekebilirsiniz. Zamanlayıcı ve geri sayım ile eller serbest olarak video çekilebiliyor.
- Hizalama: Birleştirilecek iki klip arasında pürüzsüz bir geçiş sağlamak amacıyla bir klipteki nesneler hizalanabiliyor.
PEKİ INSTAGRAM REELS'TA PAYLAŞIM NASIL OLACAK?
Herkese Açık Hesaplar, Reels videolarını Keşfet sekmesindeki Reels bölümünde paylaşabiliyor ve Instagram topluluğu tarafından keşfedilme fırsatını yakalayabiliyor. Aynı zamanda Akış'ta, takipçileriyle paylaşabiliyor. Belirli şarkı, hashtag veya efekt kullanılan Reel videoları aynı zamanda o şarkı, hashtag ve efektlere özel sayfalarda görüntülenebiliyor.
Gizli Hesaplar, Reels videolarını yalnızca takipçileriyle paylaşabiliyor. Başkaları bu videolardaki orijinal sesleri kullanamıyor ve videoları bu gizli hesabı takip etmeyen insanlarla paylaşamıyor.
Reels videosu hazır olduğunda, paylaşım ekranında taslak kaydedilebiliyor, kapak resmi değiştirilebiliyor, metin ve hashtag eklenebiliyor ve arkadaşlar etiketlenebiliyor.
Paylaşılan Reels videoları, profilde Reels'a özel ayrı bir sekmede yer alıyor.
Reels videoları aynı zamanda Story, Yakın Arkadaşlar ve Direct mesajlarda paylaşılabiliyor.
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