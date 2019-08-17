Instagram'dan Yanlış Bilgiler İçin Yeni İşlev!
Sahte bilgi ve haberlerle başa çıkmaya çalışan Instagram, yeni bir işlevi sunmaya başladı!
Instagram kullanıcıları, yanlış bilgi yaydığını düşündükleri içerikleri artık raporlayabilecekler. Instagram, bu raporları kullanarak gönderileri değerlendirmekte kullandığı yapay zekayı eğitecek.
Yanlış içerikleri işaretlemek için Instagram gönderisinin sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunup "uygun değil"e dokunmanız, ardından "yanlış bilgi" üzerine dokunmanız gerekiyor. Gönderi gerçekten yanlış bilgiler içeriyorsa silinmeyecek ancak gezinti sekmesinde ve diğer etiket sayfalarında aşağı sıralara düşecek. Gönderiyi paylaşan kişinin bu durumdan ve gönderinin doğru veya yanlış olarak değerlendirildiğinden haberi olmayacak.
Instagram gönderileri, Facebook içeriklerini de inceleyen üçüncü parti gerçeklik denetleyicileri tarafından incelenecek. Sahte haber konusunda sorun yaşayan Facebook, üçüncü parti gerçeklik kontrol edicilerinden senelerdir faydalanıyor. Firmanın sahte haberleri kaldırma konusunda bazen yavaş kalabildiği biliniyor.
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