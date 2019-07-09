Instagram'dan Zorbalığa Karşı Yeni Araçlar
Instagram, en önemli sorunlarından birini aşabilmek için 2 yeni aracını devreye sokuyor!
Instagram, üzerinde devam eden zorbalık problemini çözmeye yönelik yeni araçlarını duyurdu.
Yeni araçlardan biri, saldırgan yorumları yapay zeka yardımıyla tanıyacak. Bir başka araç ise belirli hesapların size herkese açık yorum yapmasına engel olmayı sağlayacak. Instagram'ın başındaki Adam Mosseri, bu yeniliklerin "Instagram'da olup biten zorbalığı engelleyeceğinden" umutlu. Yeni araçlardan yapay zeka destekli Rethink aracı, saldırgan olduğu algılanan yorumları göndermeden önce size "bunu göndermek istediğinizden emin misiniz" sorusunu soracak ve sözlerinizi gözden geçirme fırsatı sunacak.
Firma, bu tür bir uyarının "bazı" kullanıcıları tekrar düşünmeye sevk ettiğini, yorumu paylaşmayıp, sözcükleri "daha az yaralayan" sözcüklerle değiştirdiğini söylüyor. Tabi bunu sadece "bazı" kullanıcıların yapması, önlemin pek yeterli olmayabileceğini gösteriyor. Bu yüzden yapay zeka filtresini geçenler, yakında kullanıma açılacak olan ve daha güçlü bir filtre olan Restrict aracıyla karşılaşacaklar.
Bu araç, belirli kullanıcıların paylaşımlarınıza yorum yapmasını "kısıtlayacak". Kısıtlanan kullanıcılar, çevrimiçi olup olmadığınızı ve gönderilerini okuyup okumadığınızı görmeyecek. Bu tür kullanıcıların yorumlarını sadece kendisinin görmesini de sağlayabileceksiniz.
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