Instagram'dan Zorbalığa Karşı Yeni Araçlar

Instagram, en önemli sorunlarından birini aşabilmek için 2 yeni aracını devreye sokuyor!

Instagram'dan Zorbalığa Karşı Yeni Araçlar

Instagram, üzerinde devam eden zorbalık problemini çözmeye yönelik yeni araçlarını duyurdu.

Yeni araçlardan biri, saldırgan yorumları yapay zeka yardımıyla tanıyacak. Bir başka araç ise belirli hesapların size herkese açık yorum yapmasına engel olmayı sağlayacak. Instagram'ın başındaki Adam Mosseri, bu yeniliklerin "Instagram'da olup biten zorbalığı engelleyeceğinden" umutlu. Yeni araçlardan yapay zeka destekli Rethink aracı, saldırgan olduğu algılanan yorumları göndermeden önce size "bunu göndermek istediğinizden emin misiniz" sorusunu soracak ve sözlerinizi gözden geçirme fırsatı sunacak.

Firma, bu tür bir uyarının "bazı" kullanıcıları tekrar düşünmeye sevk ettiğini, yorumu paylaşmayıp, sözcükleri "daha az yaralayan" sözcüklerle değiştirdiğini söylüyor. Tabi bunu sadece "bazı" kullanıcıların yapması, önlemin pek yeterli olmayabileceğini gösteriyor. Bu yüzden yapay zeka filtresini geçenler, yakında kullanıma açılacak olan ve daha güçlü bir filtre olan Restrict aracıyla karşılaşacaklar.

Bu araç, belirli kullanıcıların paylaşımlarınıza yorum yapmasını "kısıtlayacak". Kısıtlanan kullanıcılar, çevrimiçi olup olmadığınızı ve gönderilerini okuyup okumadığınızı görmeyecek. Bu tür kullanıcıların yorumlarını sadece kendisinin görmesini de sağlayabileceksiniz.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Siz istediniz, biz test ettik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Bu Web Sitesi Bugünkü Web için Şükrettirecek
Ünlü Sirkin Mobil Uygulamasında Güvenlik Açığı
Sahte e-postalar Vurmaya Devam Ediyor!
Windows 10'da Yine Sorun Çıktı!
Yerli ve Milli Teknolojiler Tanıtıldı

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost