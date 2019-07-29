Instant Games, Facebook Messenger'ı Terk Ediyor
Facebook'un kendine bir türlü ev bulamayan Instant Games'i, Facebook Messenger'ı da terk ediyor!
Facebook'un arkadaşlarla oyun oynamaya izin veren hizmeti Instant Games, firmanın iddiasına göre sosyal platformun kullanıcıları arasında oldukça popüler. Ancak Instant Games, bugüne kadar kafasını sokacağı yeri bir türlü bulamadı.
İlk başta haber kaynağına eklenen Instant Games, daha sonra Gruplar ve Lite uygulamasına taşındı. Şimdi ise oyunlar, Messenger uygulamasının dışına, Facebook Gaming sekmesine taşınıyor. Yapılan açıklamaya göre değişiklik, birkaç aşamada gerçekleşecek. Bu yazdan itibaren Instant Games'i iOS'taki Messenger'ın yeni sürümünde kullanmak mümkün olmayacak.
Bu değişiklik, işlevsellik konusunda şişkin hale gelen Messenger'ı zayıflatma çabalarının bir parçası. Firma bu işe geçen sene girişmiş ve uygulamadaki gereksiz işlevleri kaldırmaya başlamıştı. Instant Games ise Pac-Man, Galaga, Space Invaders gibi oyunların yanında Words With Friends ve Uno gibi oyunları oynamanıza izin veriyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın