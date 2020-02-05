Intagram'a Bir Yeni Özellik Daha Geldi!

Instagram, özellikle GIF kullanmayı sevenleri sevindirecek yeniliğini resmi olarak hayata geçirdi!

  • Levent Öztürk
Instagram, Giphy kullanımını genişletti

Geçtiğimiz birkaç yıldır Instagram kullanıcıları Hikayeler'inde kullanmak için Giphy üzerinden GIF çekebiliyordu. Arkadaşınız bir paylaşım yaptığında ve normal kelimelerle veya sabit bir görsel ile cevap vermek yeterli olmadığında da cevap olarak kendi GIF'inizi kullanmak isteyebilirsiniz. Artık bunun için yapmanız gereken tek şey, uygulamanın son güncellemesini indirmek.

Instagram, yaptığı duyuru ile artık arkadaşlarınızın hikayelerine Giphy GIF'lerini kullanarak cevap verebileceğinizi belirtti.

Giphy'nin dev animasyon kütüphanesi içerisinde o an arkadaşınıza vermek istediğiniz cevabı özetleyen uygun GIF'i bulabileceğinizin neredeyse garanti olduğu rahatlıkla söylenebilir. Instagram'ın Giphy etkileşimini 2018 yılında direkt mesajlara da getirdiği düşünülürse, bu güncelleme çok büyük bir yenilik sayılmayabilir ancak uygulamanın başka bir kısmında daha GIF'lere kolay erişim imkanına sahip olmak hiç de fena sayılmasa gerek...

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