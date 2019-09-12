Intel Apollo Lake İşlemciler Şimdiden Öldü mü?
Intel'in sadece 3 yıl önce büyük beklentilerle piyasaya sürdüğü işlemcilerinin ölümü, beklenenden çok daha çabuk olabilir!
- Ercan Uğurlu
Intel'in 2016 yılında tanıttığı Apollo Lake işlemciler, Intel'in Goldmont mikro mimarisini temel alıyor. Ondan önceki ve sonraki birçok yonga gibi, Intel'in 14nm fabrikasyon süreci eseri bu işlemcileri, gerek Celeron gerek Pentium gerekse Atom platformlarında, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar ve hatta Hepsi-Bir-Arada bilgisayarlarda yer aldı. Özellikle bütçe dostu olarak kullanıcılarla paylaşılan bu işlemci ailesi aradan geçen 3 senenin ardından beklenmedik şekilde ömrünü sonlandırabilir. Peki, neden?
Ortaya çıkan bir rapora göre Intel, Apollo Lake işlemcilerinde pek çok sorun belirlemiş durumda. LPC veri yolu bozulma sorunlarıyla birlikte Atom C200 serisi işlemcileri ve E3800 serisi işlemcileriyle birlikte, etkilenen diğer CPU'lar olarak Celeron J3455, J3355, N3350 ve Pentium N4200'ü gösteren Intel, bu işlemcilerini yenileri ile güncelleyecek.
Yeni üretilecek sorundan arındırılmış yeni işlemcileri, etkilenen işlemcilerden ayırmak için "E" takısını kullanacak olan Intel, örneğin yeni CPU'ları Celeron J3455E, J3355E, N3350E ve Pentium N4200E olarak isimlendirecek.
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