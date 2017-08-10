Intel, Beklenen Satın Almayı Tamamladı!

Intel, kendisini sürücüsüz otomobil piyasasında öne taşıyacak önemli bir satın almayı tamamladı!

Intel, Mobileye'ı satın alarak gücüne güç kattı!

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