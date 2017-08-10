Intel, Beklenen Satın Almayı Tamamladı!
Intel, kendisini sürücüsüz otomobil piyasasında öne taşıyacak önemli bir satın almayı tamamladı!
Intel, 13 Mart'ta İsrail merkezli firma Mobileye'a 15.3 milyar dolar teklif etmişti. Mobileye, makine öğrenimi, veri analizi, yerelleştirme ve haritalama ile gelişmiş görüş-temelli sürücü asistanı sistemleri ve sürücüsüz araç sistemleri geliştiren bir firma. O sırada Intel, firmayı satın almanın iki firmanın üst uç teknolojisini birleştirmesini sağlayacağını ve Intel'i otomotiv endüstrisinde lider konumuna getireceğini söylemişti.
8 Ağustos'ta anlaşma tamamlandı ve Intel şimdi Automated Driving Group'u (ADG) Mobileye ile birleştirmeyi düşündüğünü açıkladı.
Mobileye'ın merkezi yine İsrail'de olacak ve bugünden itibaren yeni Intel kıdemli başkan yardımcısı ve Mobileye CEO ve CTO'su Prof. Amnon Shashua tarafından yönetilecek. Amnon Shashua, firmanın kurucusu, başkanı ve CEO'su olan Ziv Avriram'ın yerine geçecek, Ziv Avriram ise emekliye ayrılıyor.
H. Hüseyin Öztürk
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