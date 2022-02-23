Intel, "Bonanza" İsimli Madencilik Çipi Hakkında Yeni Detaylar Verdi!

Intel'in bir süredir kripto para madenciliği için özel hazırlanan "Bonanza" çipi hakkında yeni bilgiler geldi. Düzenlenen ISSCC 2022 yarı iletken konferansında paylaşılan bilgilere göre Intel, BMZ1 adı verilen işlemcinin kalıbının 4.14 x 3.42 mm ölçülerinde olduğunu açıkladı. Yeni çipin 355mV gibi ultra düşük voltajda çalışan 258 madencilik motorunu barındırdığını da söyleyen Intel, bu küçük yongaların her birinin 7.5w gücü emdiği ve 137 GHash/s'ye hıza ulaştığını belirtiyor.
Intel ayrıca, 300 BMZ1 yongasını totalde 40Thash/s gibi bir performans elde edecek şekilde kotarabileceğini ifade ederken, bu yeni hamlesiyle beraber çok yakında Bitcoin oyunun girmeye hazırlanıyor. Intel böylece kripto para madenciliğinin standart masaüstü CPU'larında gerçekleşebileceğini ve bununla etkili ve verimli bir yol sunulabileceğini ortaya koyuyor. Ancak buna karşın yine de şimdilik Bitmain Antminer S19 Pro ve MicroBT'nin WhatsMiner M30S'inin hızlarının oldukça arkasında kaldığı da açık. Zira bu ikiki 110 TH/s ve 112 TH/s'e kadar hızlara sahip.
Şimdilik hash gücü açısından Intel geri planda kalacak gibi dursa da, enerji verimliliği açısından BMZ1'in daha tasarruflu olduğu açık. Kaldı ki Intel'in öne çıkmak istediği nokta da tam olarak bu.
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